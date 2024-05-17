Обещают вернуть деньги: двойную схему обмана используют мошенники в Казахстане

Попав в ловушку мошенников, казахстанцам важно не поддаться эмоциям, ведь аферисты придумали новую схему, в которой они обманывают свою жертву во второй раз. Подробности читайте на NUR.KZ.

Аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивых кредит.

Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

А иногда преступники атакуют свою жертву дважды. Как рассказывает портал StopFake, после успешного обмана, когда злоумышленники достигли цели и украли у жертвы деньги, они могут начать "второй акт".

Преступники сами связываются с пострадавшим казахстанцем, представляются "международными юристами" и уверенным тоном сообщают, что понимают его горе и что он не один такой: по всему миру есть такие же пострадавшие, которых точно так же обманули эти же самые мошенники.

После этого злоумышленники сообщают, что сейчас группа международных юристов якобы готовит коллективный иск в суд для того, чтобы наказать преступников и вернуть деньги обманутым. Однако, уточняют мошенники, данная услуга будет не бесплатной.

В этот момент "пылающая праведным гневом" жертва без колебаний выплачивает названные суммы и с надеждой ждет, когда же ей вернут украденное. Но этого не происходит. "Международные юристы" просто исчезают вместе с деньгами.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Чтобы не попасть в ловушку лже-юристов, казахстанцам важно обращать внимание на следующие "красные флаги":

юристы нашли жертву сами – настоящие адвокаты и юристы не могут знать, что кто-то где-то стал жертвой мошенников. К ним нужно обращаться лично, чтобы получить помощь. Естественно, все договоры нужно подписывать при личных встречах – онлайн версию можно легко подделать;

– настоящие адвокаты и юристы не могут знать, что кто-то где-то стал жертвой мошенников. К ним нужно обращаться лично, чтобы получить помощь. Естественно, все договоры нужно подписывать при личных встречах – онлайн версию можно легко подделать; юрист заявляет, что помочь может только он – такие заявления должны настораживать. Даже если "международные юристы" готовят "коллективный иск", никто не может навязывать свои услуги. Граждане могут обратиться хоть к десятку разных юристов;

– такие заявления должны настораживать. Даже если "международные юристы" готовят "коллективный иск", никто не может навязывать свои услуги. Граждане могут обратиться хоть к десятку разных юристов; не дают время подумать – мошенники всегда нагнетают атмосферу, чтобы жертва не "пришла в себя". Они могут заявить, что возможность наказать преступников скоро исчезнет и нужно принимать решение быстро. Это может стать признаком того, что действуют аферисты.

Поэтому, если казахстанцы уже раз попали в ловушку мошенников, важно сохранять ясный ум. Не стоит спешить принимать помощь от неизвестных "юристов", ведь они могут быть такими же мошенниками. Важно правильно оценить ситуацию, а если во время разговора был обнаружен хоть один из подобных "красных флагов", нужно сразу же прекратить разговор.

Напомним, ранее стало известно, что всего за первые три месяца 2024 года жертвами мошенников стали более 12,6 тыс. казахстанцев. Общая сумма ущерба, которую нанесли преступники, составила порядка 93,7 млрд тенге.