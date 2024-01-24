"Компенсации" от 100 тыс. тенге: информацию о выплатах прокомментировали в Минфине

Мошенники создали фейковый сайт Министерства финансов РК, на котором предлагают всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства". О новой схеме узнали журналисты NUR.KZ.

Аферисты часто используют фейковые сайты для обмана простых пользователей. Часто они притворяются онлайн-магазинами, однако иногда "замахиваются" и на целые министерства.

Эксперты портала StopFake обнаружили новую преступную схему мошенников, которые через мессенджер WhatsApp распространяют сообщение о якобы новом постановлении.

В нем говорится о том, что гражданам Казахстана положены выплаты в размере от 100 тыс. тенге. Для того, чтобы "проверить начисления", пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на фальшивый сайт Министерства финансов РК, и ввести свой ИИН.

Злоумышленники даже создали фейковую новость, которая якобы была опубликована на портале NUR.KZ. На самом деле данное сообщение было размещено на фейковой странице, которая пытается имитировать настоящий новостной портал.

Отметим, что журналисты NUR.KZ никогда не публиковали такую информацию.

Фейковая информация о выплатах. Скриншот: stopfake.kz

"Эта рассылка – дело рук мошенников. Сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым. В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет", – заявили эксперты.

На данную новость также отреагировали в самом Министерстве финансов РК, где подтвердили, что она фейковая. В ведомстве сообщили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК.

Казахстанцам необходимо соблюдать осторожность, не переходить по сомнительным ссылкам и тем более не указывать на сторонних ресурсах персональные и банковские данные. Всю официальную информацию можно найти на официальном портале Министерства финансов РК.

Идею с выплатами мошенники использовали и ранее. Напомним, недавно мы рассказывали о фальшивом "Комитете выплат", через который казахстанцы, оплатив "госпошлину", якобы могли получить компенсации по своим депозитам.