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Компенсации по депозитам обещают казахстанцам: в КФГД предупредили о мошенниках

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Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "Deposit".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мошенники распространяют в Сети информацию якобы от Министерства финансов РК и обещают за небольшой взнос выплатить компенсации по депозитам. О новой мошеннической схеме узнали журналисты NUR.KZ.

Лишь за один 2023 год в Казахстане было зарегистрировано более 44,8 тыс. случаев мошенничества. Однако злоумышленники не стоят на месте и в 2024 году придумали новый способ обманывать граждан.

Как рассказывают в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), аферисты начали распространять в социальных сетях информацию якобы от имени Министерства финансов РК, в которой обещают возмещение по депозитам от некоего "Комитета выплат".

"Производя мнимые расчеты, они называют доверчивым гражданам баснословные суммы к выплатам, которые могут поступить на карты вкладчикам как только они оплатят небольшой взнос за юридические услуги и регистрацию заявления", – рассказали о преступной схеме в фонде.

Данная информация является фейковой, а граждане, которые доверятся мошенникам, лишь потеряют свои деньги.

Важно понимать, что КФГД является единственной организацией, занимающейся выплатами гарантийного возмещения по депозитам. Получить компенсацию можно лишь в случае лишения банка лицензии, и фонд никогда не требует дополнительные платежи за проведение операций или предоставление разрешительных документов.

Казахстанцам следует сохранять бдительность в Интернете, не разглашать личные данные и никогда не переводить деньги организациям, требующим предоплату за услуги по выплате возмещения по депозитам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2054952-kompensatsii-po-depozitam-obeschayut-kazahstantsam-v-kfgd-predupredili-o-moshennikah/

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