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Дождь ожидается в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 28 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +36 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 12,4 м/с.

В Шымкенте синоптики пообещали небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125395-dozhd-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Виктор Николаев

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Дождь ожидается в мегаполисах Казахстана

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