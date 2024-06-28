Дождь ожидается в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 28 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +36 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 12,4 м/с.

В Шымкенте синоптики пообещали небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 25 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.