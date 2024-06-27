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Жара до 42 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Люди на улице в ясную погоду
Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 27 июня - день, по данным синоптиков, пройдет без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, ожидается облачность. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью – опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают ясный и солнечный день. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте также будет без осадков, ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +42 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124717-zhara-do-42-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Александра Гольм

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жара до 42 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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