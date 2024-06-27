Жара до 42 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 27 июня - день, по данным синоптиков, пройдет без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, ожидается облачность. Температура днем поднимется до +35 градусов, а ночью – опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают ясный и солнечный день. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте также будет без осадков, ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +42 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,4 м/с.