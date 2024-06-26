Сильные дожди с грозами ожидаются в ряде регионов Казахстана

На северо-западе Казахстана синоптики в ближайшие два дня прогнозируют дожди с грозами. На юго-востоке сохраняется сильная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков "Казгидромет", 27-28 июня на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди.

Отмечается, что в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет на западные и северо-западные регионы Казахстана обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.

Сильный дождь ожидается 27 июня на юго-западе, 27-29 июня — на северо-западе, 28-29 июня на западе, севере страны. Лишь на востоке и северо-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков.

Спад жары ожидается 27 июня на северо-западе, 28-29 июня на юге, 29 июня на севере, в центре страны. На востоке, юго-востоке страны сохраняется очень сильная жара до +40+43°С.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в июне в Казахстане. Сообщалось, что средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны.

Отмечалось также, что в течение месяца с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни сильные грозы, град и шквалистый ветер.

В целом лето 2024 года, по данным синоптиков, будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.

Напомним, ранее врач общей практики ГП №36 города Алматы Данагул Курманиязова рассказала, каким правилам стоит следовать в жаркую погоду:

подготовьтесь заранее: перед выходом из дома наденьте легкую, просторную одежду, которая позволит телу дышать. Также не забудьте надеть шляпу или использовать зонтик для защиты от прямых солнечных лучей;

пейте достаточно воды: важно поддерживать гидратацию в организме в жаркую погоду. Перед поездкой на общественном транспорте возьмите с собой бутылку воды и регулярно пейте небольшие глотки; избегайте употребления алкоголя и кофе перед поездкой, так как они могут усилить обезвоживание;

избегайте перегрева: если возможно, выбирайте места в общественном транспорте, где есть кондиционер или вентиляция. Если это невозможно, то попробуйте стоять возле открытого окна или двери, чтобы получить свежий воздух. Если вы сидите, постарайтесь не сжимать ноги и руки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха;

используйте влажные салфетки: возьмите с собой влажные салфетки или спрей с водой для охлаждения лица и шеи. Прикоснитесь к ним время от времени, чтобы охладиться; следите за своими ощущениями: если начинаете чувствовать себя плохо, испытываете головокружение или слабость, немедленно сообщите об этом водителю общественного транспорта или пассажирам рядом с вами. Не стесняйтесь просить остановиться или помочь вам;

планируйте поездки: если возможно, старайтесь избегать пиковых часов, когда транспорт переполнен. Также попробуйте использовать альтернативные способы передвижения, например, пешком или на велосипеде, чтобы избежать перегрева.

Что делать при сильном ветре

Спасатели рекомендуют, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами; не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.