Каким будет июнь в Казахстане и где ожидать засухи, рассказали синоптики
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Июнь в Казахстане ожидается жарким. Прогнозом на первый летний месяц поделились синоптики во время брифинга в "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ.
Как рассказали специалисты "Казгидромета", июнь в Казахстане будет жарким.
Температура будет удерживаться на 1-2°C выше нормы на территории большей части республики.
"Количество осадков будет соответствовать многолетней норме. Осадков меньше нормы будет в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской и на юго-западе Актюбинской областей", - сообщили синоптики.
В организации заявили, что в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года.
"Температурный фон на севере, востоке и в центре Казахстана будет колебаться от 20-25°C до 30-38°C. На юге и юго-западе - от 25-30°C до 35-39°С", - сообщили эксперты "Казгидромета".
Что касается засухи, то она будет наблюдаться в
- Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;
- Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
- Казталовском районе Западно-Казахстанской области;
- Шетском районе Карагандинской области.
Умеренная влажность ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в Павлодаре.
При этом в грядущие выходные синоптики прогнозируют в Казахстане похолодание, осадки и непогоду.
Синоптики также заявили, что апрель 2024 года побил 57-летний рекорд жары.
Напомним, ранее врач общей практики ГП №36 города Алматы Данагул Курманиязова рассказала, каким правилам необходимо следовать тем, кто вынужден ездить на общественном транспорте в жаркую погоду:
- подготовьтесь заранее: перед выходом из дома наденьте легкую, просторную одежду, которая позволит телу дышать. Также не забудьте надеть шляпу или использовать зонтик для защиты от прямых солнечных лучей; пейте достаточно воды: важно поддерживать гидратацию в организме в жаркую погоду. Перед поездкой возьмите с собой бутылку воды и регулярно пейте небольшие глотки;
- избегайте употребления алкоголя и кофе перед поездкой, так как они могут усилить обезвоживание; избегайте перегрева: если возможно, выбирайте места в общественном транспорте, где есть кондиционер или вентиляция. Если это невозможно, то попробуйте стоять возле открытого окна или двери, чтобы получить свежий воздух. Если вы сидите, постарайтесь не сжимать ноги и руки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха;
- используйте влажные салфетки: возьмите с собой влажные салфетки или спрей с водой для охлаждения лица и шеи. Прикоснитесь к ним время от времени, чтобы охладиться;
- следите за своими ощущениями: если начинаете чувствовать себя плохо, испытываете головокружение или слабость, немедленно сообщите об этом водителю или пассажирам рядом с вами. Не стесняйтесь просить остановиться или помочь вам; планируйте поездки: если возможно, старайтесь избегать пиковых часов, когда транспорт переполнен. Также попробуйте использовать альтернативные способы передвижения, например, пешком или на велосипеде, чтобы избежать перегрева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106420-kakim-budet-iyun-v-kazahstane-i-gde-ozhidat-zasuhi-rasskazali-sinoptiki/