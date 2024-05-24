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Каким будет июнь в Казахстане и где ожидать засухи, рассказали синоптики

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Зеленые деревья в парке
Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Июнь в Казахстане ожидается жарким. Прогнозом на первый летний месяц поделились синоптики во время брифинга в "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали специалисты "Казгидромета", июнь в Казахстане будет жарким.

Температура будет удерживаться на 1-2°C выше нормы на территории большей части республики.

"Количество осадков будет соответствовать многолетней норме. Осадков меньше нормы будет в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской и на юго-западе Актюбинской областей", - сообщили синоптики.

В организации заявили, что в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года.

"Температурный фон на севере, востоке и в центре Казахстана будет колебаться от 20-25°C до 30-38°C. На юге и юго-западе - от 25-30°C до 35-39°С", - сообщили эксперты "Казгидромета".

Что касается засухи, то она будет наблюдаться в

  • Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;
  • Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
  • Казталовском районе Западно-Казахстанской области;
  • Шетском районе Карагандинской области.

Умеренная влажность ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в Павлодаре.

При этом в грядущие выходные синоптики прогнозируют в Казахстане похолодание, осадки и непогоду.

Синоптики также заявили, что апрель 2024 года побил 57-летний рекорд жары.

Напомним, ранее врач общей практики ГП №36 города Алматы Данагул Курманиязова рассказала, каким правилам необходимо следовать тем, кто вынужден ездить на общественном транспорте в жаркую погоду:

  • подготовьтесь заранее: перед выходом из дома наденьте легкую, просторную одежду, которая позволит телу дышать. Также не забудьте надеть шляпу или использовать зонтик для защиты от прямых солнечных лучей; пейте достаточно воды: важно поддерживать гидратацию в организме в жаркую погоду. Перед поездкой возьмите с собой бутылку воды и регулярно пейте небольшие глотки;
  • избегайте употребления алкоголя и кофе перед поездкой, так как они могут усилить обезвоживание; избегайте перегрева: если возможно, выбирайте места в общественном транспорте, где есть кондиционер или вентиляция. Если это невозможно, то попробуйте стоять возле открытого окна или двери, чтобы получить свежий воздух. Если вы сидите, постарайтесь не сжимать ноги и руки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха;
  • используйте влажные салфетки: возьмите с собой влажные салфетки или спрей с водой для охлаждения лица и шеи. Прикоснитесь к ним время от времени, чтобы охладиться;
  • следите за своими ощущениями: если начинаете чувствовать себя плохо, испытываете головокружение или слабость, немедленно сообщите об этом водителю или пассажирам рядом с вами. Не стесняйтесь просить остановиться или помочь вам; планируйте поездки: если возможно, старайтесь избегать пиковых часов, когда транспорт переполнен. Также попробуйте использовать альтернативные способы передвижения, например, пешком или на велосипеде, чтобы избежать перегрева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106420-kakim-budet-iyun-v-kazahstane-i-gde-ozhidat-zasuhi-rasskazali-sinoptiki/

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