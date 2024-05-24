Каким будет июнь в Казахстане и где ожидать засухи, рассказали синоптики

Июнь в Казахстане ожидается жарким. Прогнозом на первый летний месяц поделились синоптики во время брифинга в "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали специалисты "Казгидромета", июнь в Казахстане будет жарким.

Температура будет удерживаться на 1-2°C выше нормы на территории большей части республики.

"Количество осадков будет соответствовать многолетней норме. Осадков меньше нормы будет в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской и на юго-западе Актюбинской областей", - сообщили синоптики.

В организации заявили, что в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года.

"Температурный фон на севере, востоке и в центре Казахстана будет колебаться от 20-25°C до 30-38°C. На юге и юго-западе - от 25-30°C до 35-39°С", - сообщили эксперты "Казгидромета".

Что касается засухи, то она будет наблюдаться в

Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области;

Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;

Казталовском районе Западно-Казахстанской области;

Шетском районе Карагандинской области.

Умеренная влажность ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в Павлодаре.

При этом в грядущие выходные синоптики прогнозируют в Казахстане похолодание, осадки и непогоду.

Синоптики также заявили, что апрель 2024 года побил 57-летний рекорд жары.

Напомним, ранее врач общей практики ГП №36 города Алматы Данагул Курманиязова рассказала, каким правилам необходимо следовать тем, кто вынужден ездить на общественном транспорте в жаркую погоду: