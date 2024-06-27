"Закон не исполняется": казахстанцы курят кальяны и вейпы, несмотря на запрет, заявил Ашимбаев

Председатель сената на обсуждении темы запрета энергетиков до 21 года в Казахстане отметил, что в стране ранее вводили запрет на кальяны, однако его не соблюдают, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не секрет, что во многих кафе и ресторанах посетители свободно могут курить кальян. Вейпы сегодня тоже вроде бы законом запрещены, но в реальности их можно найти, их продают и ими пользуются. В этой связи большой вопрос: насколько правительство контролирует исполнение норм соответствующих законов.

Все пишут, выставляют фото, даже ходить не надо. По социальным сетям посмотреть, промониторить. Даже анализ интернет-пространства покажет, что закон не исполняется. То же самое по вейпам.

Поэтому серьезный вопрос к МВД, правительству и местным исполнительным органам. Зачем тогда эти законы нам принимать? Зачем мы сейчас будем ограничивать энергетические напитки для молодежи, если эти законы потом не исполняются", - заявил глава сената Маулен Ашимбаев.

Он добавил, что, если в стране не соблюдаются законы, концепция правового государства расшатывается.

"Давайте будем принимать законы и обеспечивать их дальнейшую реализацию. (..) Я думаю, норма правильная (о запрете энергетических напитков для лиц младше 21 года – прим.авт.), но вопрос в том, чтобы дальше обеспечивать контроль этой реализации в практических условиях", - добавил Ашимбаев.

Напомним, в 2020 году в Казахстане был расширен перечень мест, где теперь нельзя курить. Запрет коснулся автобусных остановок, детских площадок, метро и подземных переходов.

В октябре 2023 года юристы сравнили штрафы за курение кальяна в Казахстане и в других странах мира. Тогда юристы еще раз обратили внимание на то, что ответственность за курение кальяна в общественных местах несут только физические лица: штрафов для предпринимателей за это нет.

Осенью того же года о проблеме с кальянными высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Градоначальник признал, что такая проблема действительно имеется. По его словам, предприниматели интерпретируют закон так, что кальяны запрещены в помещениях, но разрешены на летниках. Он пообещал разобраться в этом вопросе.

В марте этого года представитель Минздрава Гульнара Сарсенбаева сообщила, что в Казахстане за курение кальяна хотят наказывать не только самих курильщиков, но и заведения.

Касательно запрета энергетиков в сентябре прошлого года заявляла экс-глава Минздрава Ажар Гиният - она говорила о том, что депутаты планируют запретить продавать их лицам младше 21 года.

Ранее, еще в 2022 году, Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

Отметим, что депутаты мажилиса 5 июня этого года приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане.