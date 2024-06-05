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Продавать энергетики лицам младше 21 года запретят в Казахстане: мажилис принял поправки

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Мужчина держит энергетический напиток
Энергетический напиток. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутаты мажилиса сегодня приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на нижнюю палату парламента.

"Теперь для приобретения энергетических напитков казахстанцам необходимо достичь 21 года. Их продажа (в том числе без участия продавца – посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств) лицам младше указанного возраста запрещается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие поправки приняли сегодня депутаты мажилиса.

Кроме того, дополнительными поправками, внесенными по предложению правительства, государственная инспекция труда передается от местных исполнительных органов в уполномоченный госорган по труду.

Напомним, еще в прошлом сентябре уже экс-глава Минздрава Ажар Гиният говорила о том, что депутаты планируют запретить продавать энергетики лицам младше 21 года.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев добавил, что также продвигается норма о запрете продажи энергетиков в вендинговых аппаратах и запрет на их рекламу.

При этом еще в 2022 году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

А в начале сентября 2023 года мы рассказывали о подростке из Алматы, который перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда.

Также в середине прошлого лета алматинский врач объясняла, чем опасны энергетики в жаркую погоду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112498-prodavat-energetiki-licam-mladshe-21-goda-zapretyat-v-kazahstane/

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