"Очень опасная ситуация": Токаев о доступности электронных сигарет для школьников

Электронная сигарета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Атырауской области. В своем выступлении президент остановился на проблемах пагубных привычек, развития нефтеперерабатывающего сектора, а также отрасли туризма. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

В своей речи Токаев отметил, что регион может стать ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа.

"Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера", – отметил Токаев.

Также глава государства поручил компании "КазМунайГаз" рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области с учетом экологических требований. Министерству энергетики, по его словам, следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ.

Далее президент отдельно остановился на проблеме синтетических наркотиков.

"К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем", – заявил Токаев.

Как подчеркнул президент, требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной.

"Мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков. Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации.

Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация.

В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль", – отметил глава государства.

Токаев напомнил, что сейчас в обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

"Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение", – подчеркнул он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токае обратил внимание на работу Атырауского нефтеперерабатывающего завода, которая, по его словам, вызывает большие нарекания у экологов.

"Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего.

Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо", – заявил президент.

Он добавил, что для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль. Экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды.

"Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, – мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов", – сказал глава государства.

Также, как отметил Токаев, следует развивать и другие перспективные отрасли в регионе, в том числе и туризм.

"В целях повышения туристического потенциала региона правительству и акимату нужно решить вопросы со строительством и реконструкцией дорог, подведением инженерных коммуникаций к объектам туризма", – добавил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996186-ochen-opasnaya-situatsiya-tokaev-o-dostupnosti-elektronnyh-sigaret-dlya-shkolnikov/