Продавать энергетики лицам до 21 года хотят запретить в Казахстане

Глава Минздрава Ажар Гиният сегодня на брифинге в правительстве рассказала о том, что депутаты планируют запретить продавать энергетики лицам младше 21 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что на сегодняшний день в рамках законопроекта "О здоровье народа" депутаты мажилиса рассматривают введение запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года.

"Министерством здравоохранения такая норма поддержана ввиду того, что молодежь, дети, употребляя энергетические напитки, вредят своему здоровью. Данная норма еще обсуждается, она не принята. Ожидаем, что данный законопроект в ближайшее время будет направлен в сенат", – отметила министр.

Напомним, в прошлом году Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области говорил о проблемах пагубных привычек в казахстанском обществе. Он подчеркивал, что сейчас широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам.

"Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение", – отмечал тогда президент.

При этом в начале сентября мы рассказывали о подростке из Алматы, который перестал ходить и попал в больницу из-за энергетиков и фастфуда.

Как сообщали в Управлении общественного здоровья города, 17-летний юноша поступил в Детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы с предварительным диагнозом "гемофилия В". Ранее у него был установлен низкий уровень 9 фактора свертывания крови.

При осмотре врачи выявили высокую температуру, кровоточивость губ, язвочки в полости рта, боль в суставах, носовое кровотечение. Привезли его на коляске, мальчик уже не мог ходить.

Выяснилось, что подросток подсел на энергетические напитки и фастфуд, употребляя вредную пищу более полугода. Тем самым, по мнению врачей, он посадил свою печень.

Также в середине лета алматинский врач объясняла, чем опасны энергетики в жаркую погоду.