Рестораны и бары в Казахстане хотят штрафовать за курение в них кальяна
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В кулуарах сената представитель Минздрава Гульнара Сарсенбаева сообщила, что в Казахстане за курение кальяна хотят наказывать не только самих курильщиков, но и заведения, пишет корреспондент NUR.KZ.
"Касательно кальянов - есть запрет на потребление их в общественных местах, но мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. (…) Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов, предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий.
Поэтому мы сейчас отрабатываем этот вопрос. В рамках административного кодекса внесены предложения: будут усилены меры и увеличена сумма штрафов (для курильщиков - прим. ред.). Также будет введена норма в отношении рестораторов и предпринимателей", - пояснила замглавы департамента организации медпомощи Гульнара Сарсенбаева.
Напомним, в 2020 году в Казахстане был расширен перечень мест, где теперь нельзя будет курить. Запрет коснулся автобусных остановок, детских площадок, метро и подземных переходов.
Данные новшества были введены в действие Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения, и одной из норм устанавливались ограничения на курение кальяна. В тексте документа отмечалось, что его нельзя курить в заведениях (в кафе, на летних террасах), в общественных местах и просто на улице. Разрешалось оно лишь в частном порядке, у себя дома.
В октябре 2023 года юристы сравнили штрафы за курение кальяна в Казахстане и в других странах мира.
Тогда юристы еще раз обратили внимание на то, что ответственность за курение кальяна в общественных местах несут только физические лица: штрафов для предпринимателей за это нет.
Осенью того же года о проблеме с кальянными высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Градоначальник признал, что такая проблема действительно имеется. По его словам, предприниматели интерпретируют закон так, что кальяны запрещены в помещениях, но разрешены на летниках. Он пообещал разобраться в этом вопросе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068236-restorany-i-bary-v-kazahstane-hotyat-shtrafovat-za-kurenie-v-nih-kalyana/