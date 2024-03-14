Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Рестораны и бары в Казахстане хотят штрафовать за курение в них кальяна

Опубликовано:

Мужчина сидит за столом и курит кальян
Кальянная. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах сената представитель Минздрава Гульнара Сарсенбаева сообщила, что в Казахстане за курение кальяна хотят наказывать не только самих курильщиков, но и заведения, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Касательно кальянов - есть запрет на потребление их в общественных местах, но мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. (…) Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов, предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий.

Поэтому мы сейчас отрабатываем этот вопрос. В рамках административного кодекса внесены предложения: будут усилены меры и увеличена сумма штрафов (для курильщиков - прим. ред.). Также будет введена норма в отношении рестораторов и предпринимателей", - пояснила замглавы департамента организации медпомощи Гульнара Сарсенбаева.

Напомним, в 2020 году в Казахстане был расширен перечень мест, где теперь нельзя будет курить. Запрет коснулся автобусных остановок, детских площадок, метро и подземных переходов.

Данные новшества были введены в действие Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения, и одной из норм устанавливались ограничения на курение кальяна. В тексте документа отмечалось, что его нельзя курить в заведениях (в кафе, на летних террасах), в общественных местах и просто на улице. Разрешалось оно лишь в частном порядке, у себя дома.

В октябре 2023 года юристы сравнили штрафы за курение кальяна в Казахстане и в других странах мира.

Тогда юристы еще раз обратили внимание на то, что ответственность за курение кальяна в общественных местах несут только физические лица: штрафов для предпринимателей за это нет.

Осенью того же года о проблеме с кальянными высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Градоначальник признал, что такая проблема действительно имеется. По его словам, предприниматели интерпретируют закон так, что кальяны запрещены в помещениях, но разрешены на летниках. Он пообещал разобраться в этом вопросе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068236-restorany-i-bary-v-kazahstane-hotyat-shtrafovat-za-kurenie-v-nih-kalyana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.