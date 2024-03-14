Рестораны и бары в Казахстане хотят штрафовать за курение в них кальяна

В кулуарах сената представитель Минздрава Гульнара Сарсенбаева сообщила, что в Казахстане за курение кальяна хотят наказывать не только самих курильщиков, но и заведения, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Касательно кальянов - есть запрет на потребление их в общественных местах, но мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. (…) Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов, предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий.

Поэтому мы сейчас отрабатываем этот вопрос. В рамках административного кодекса внесены предложения: будут усилены меры и увеличена сумма штрафов (для курильщиков - прим. ред.). Также будет введена норма в отношении рестораторов и предпринимателей", - пояснила замглавы департамента организации медпомощи Гульнара Сарсенбаева.

Напомним, в 2020 году в Казахстане был расширен перечень мест, где теперь нельзя будет курить. Запрет коснулся автобусных остановок, детских площадок, метро и подземных переходов.

Данные новшества были введены в действие Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения, и одной из норм устанавливались ограничения на курение кальяна. В тексте документа отмечалось, что его нельзя курить в заведениях (в кафе, на летних террасах), в общественных местах и просто на улице. Разрешалось оно лишь в частном порядке, у себя дома.

В октябре 2023 года юристы сравнили штрафы за курение кальяна в Казахстане и в других странах мира.

Тогда юристы еще раз обратили внимание на то, что ответственность за курение кальяна в общественных местах несут только физические лица: штрафов для предпринимателей за это нет.

Осенью того же года о проблеме с кальянными высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Градоначальник признал, что такая проблема действительно имеется. По его словам, предприниматели интерпретируют закон так, что кальяны запрещены в помещениях, но разрешены на летниках. Он пообещал разобраться в этом вопросе.