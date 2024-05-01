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Дождь, снег и град: сильные осадки прогнозируют в Казахстане в первые дни мая

Опубликовано:

Капли дождя на стекле
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе брифинга в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на ближайшие дни в Казахстане, передает NUR.KZ.

Отмечается, что на погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы.

В связи с этим пройдут дожди, на юге и юго-востоке сильные дожди, на севере, востоке, в центре сильные осадки (дождь, снег).

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, гроза, на юге, юго-востоке, в центре - град, на юге, юго-востоке - шквал, на юго-западе, юге, западе пыльная буря, на севере - туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области, на западе, севере Акмолинской, Костанайской, северо-западе Актюбинской, на востоке Павлодарской областей, на севере в области Ұлытау ожидаются заморозки 1-6 градусов.

Также в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение. В связи с прогнозом сильных осадков 1-2 мая в Жамбылской области, области Жетісу, 1-3 мая в Алматинской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

Отметим, ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз на май 2024 года. Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части Казахстана.

В течение первой декады мая на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом.

В начале и в середине декады на севере, в центре, на востоке, в горных и предгорных районах республики ночью ожидается дождь с переходом в снег.

Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха.

Также специалисты метеослужбы рассказали о том, какая погода ожидается летом этого года в Казахстане.

В начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, а в июле и в августе в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы - на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094170-dozhd-sneg-i-grad-silnye-osadki-prognoziruyut-v-kazahstane-v-pervye-dni-maya/

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