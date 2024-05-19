Дожди, грозы и град обрушатся на Казахстан: объявлено штормовое предупреждение

Неблагоприятные погодные условия 20 мая сохранятся практически на территории всей страны. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 мая днем на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Днем в горных районах области град. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на горных перевалах порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, юге, в горных районах области Жетісу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Жамбылской области прогнозируют сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град, туман. Ветер северо-восточный 15-20, ночью на юге области порывы 23 м/с. г. При этом ночью на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке области гроза. На юге области туман. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

20 мая на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части области 15-20, порывы 23, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. На востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В области Абай 20 мая ожидается гроза, шквал. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 20 мая ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Акмолинской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал и туман. .

В Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В области Ұлытау также ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный, западный, в центре, на востоке области порывы 17-22 м/с, днем временами 27 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали на выходные почти во всех областях Казахстана дожди и понижение температуры. Кроме того был дан прогноз, какой будет погода в мае в Казахстане.

Так, согласно консультативному прогнозу, в течение первой декады на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом.

Во второй и третьей декадах месяца с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха. При этом в отдельные дни второй и третьей декады мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары – в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15...+25 градусов, а в южных +20...+28 градусов.