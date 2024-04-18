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Какой будет погода в Казахстане в мае, рассказали синоптики

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Цветы распускаются весной в городе
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Метеорологи составили консультативный прогноз погоды на май – в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Подчеркивается, что в мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам.

"По многолетним данным, в южных регионах заморозки заканчиваются уже в первой половине месяца, а в северных – в конце месяца, но в отдельные годы поздние заморозки могут быть в конце месяца и даже в июне.

Неустойчивый характер погоды – дождь с грозой и порывистым ветром – вероятны в течение месяца, в отдельные дни – с выпадением града", – сообщили синоптики.

Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном:

  • в северной половине республики днем воздух может прогреться до +25...+35 градусов;
  • в южной половине – до +30...+40 градусов.

Однако при волнах холода понижение температуры воздуха ожидается:

  • в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью – до -5...+5 градусов, днем – до +10...+15 градусов;
  • на западе и в южной половине РК ночью – до +5...+15 градусов, днем – до +16...+26 градусов.

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны.

Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы – в южных, центральных регионах Казахстана.

Отметим, что в конце зимы метеорологи также сообщали, что в мае на большей части республики температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус, а в северо-западной половине страны температурный фон прогнозируется около нормы. Количество осадков предполагается около нормы на большей части республики.

При этом в ближайшие несколько дней в Казахстане ожидается прекращение осадков и повышение температур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087246-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-mae-rasskazali-sinoptiki/

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