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Смена часового пояса: может ли измениться рабочий график казахстанцев

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Люди за столом в офисе
Люди в офисе. Иллюстративное фото: Freepik

На брифинге в правительстве глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс, передает корреспондент NUR.KZ.

У министра Светланы Жакуповой спросили об изменении графика работы, поскольку зимой при нынешнем часовом поясе +5 UTC казахстанцы будут возвращаться домой в темноте.

"Поступает множество предложений, мы их рассматриваем и отвечаем в едином формате так: есть договор между работодателем и работниками, и они могут установить, договориться о рабочем графике.

Чтобы не завершать работу, когда будет темно, если сейчас, например, рабочий день начинается в 09:00, то они могут договориться начать работу в 08:00, работодатель может рассмотреть возможность сокращения рабочего дня на час. Могут стороны об этом договориться. Это не сложно, работник и работодатель могут договориться", - высказалась глава Минтруда.

Она добавила, что для "бюджетников" вопрос изменения графика можно рассмотреть в таком же порядке.

"Там также можно все рассмотреть - то есть могут начать на час раньше, и раньше, соответственно, завершить (работу - прим. ред.). Это такой рекомендательный характер. Но график трудовой устанавливается обоюдно сторонами", - заявила Жакупова

Напомним, с 1 июля прошлого года в силу вступили изменения в Трудовой кодекс РК - соответствующий закон подписал в апреле президент Касым-Жомарт Токаев. Так, среди изменений, в Казахстане официально появилась четырехдневная рабочая неделя с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.

В Минтруда перед этим пояснили, что переход будет сугубо добровольный. Никого не будут насильно переводить на рельсы "четырехдневки". Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" - кому как удобно.

Также добавим, что с 1 марта этого года на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5. Некоторым казахстанцам это нововведение не понравилось и вскоре была запущена петиция с требованием вернуть все назад.

7 июня петиция набрала 50 тысяч голосов граждан - ее должны будут рассмотреть в правительстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123616-mogut-li-kazahstancy-menyat-svoy-trudovoy-grafik-otvetili-v-mintruda/

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