Могут ли из-за 4-дневной рабочей недели уменьшиться зарплаты казахстанцев: мнение эксперта

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Минтруда РК представило проект закона, согласно которому казахстанцы смогут работать 4 дня в неделю. Однако у многих казахстанцев возник вопрос, который касается зарплат. Не уменьшатся ли они из-за сокращения количества рабочих дней, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане планируют ввести четырехдневную рабочую неделю. Минтруда вынесло на публичное обсуждение проект закона по вопросам социальной защиты. Сейчас документ находится на стадии обсуждения.

Эта новость вызвала ажиотаж среди казахстанцев. Одних интересовало, будет ли переход обязательным, других же – не снизятся ли зарплаты.

Как пояснили в ведомстве, переход сугубо добровольный. Никого не будут насильно переводить на рельсы "четырехдневки". Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" – кому как удобно.

Согласно документу проекта, изменения не обернутся для работников сокращением отпуска или уменьшением трудового стажа. Но сохранится ли прежний размер зарплаты? Прокомментировала этот вопрос генеральный директор компании HeadHunter Казахстан Оксана Бричевская.

Она считает, что поправка в Трудовой Кодекс не вызовет ажиотаж среди работодателей, так как четырехдневную рабочую неделю они могут ввести и сейчас, работая в рамках неполной рабочей недели. Более того, по мнению эксперта, не должны измениться и зарплаты.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"По поводу четырехдневной рабочей недели периодически случаются обсуждения и различные эксперименты. Думаю, говорить все же нужно не о количестве рабочих дней в неделе, а об эффективности и об измерении этой самой эффективности", — отметила Оксана Бричевская.

Эксперт считает, что проблема заключается в том, что многие компании измеряют эффективность своих сотрудников, отталкиваясь только от рабочих часов, а не от результатов проделанной работы. С другой стороны, не все компании могут перейти на четырехдневную рабочую неделю.

"Казахстанцы привыкли к хорошему сервису. Поэтому, если компания принимает решение переходить на сокращенную рабочую неделю, но при этом хочет оказывать свои услуги в течении пяти-, шести-, семидневной недели, то тут встает вопрос увеличения штата, что с одной стороны влечет повышение расходов компании, а с другой – не гарантирует привычного дохода сотрудников", — продолжает гендиректор HeadHunter Казахстан.

Впрочем, в компаниях, которые могут себе позволить переход на "четырехдневку", этого произойти не должно.

"Что касается зарплат, то в перспективе они не должны быть сокращены, если выполняется одинаковый объем работ, как при пятидневной неделе, и при этом компания не теряет в своих доходах. В любом случае каждая компания будет решать это самостоятельно, исходя из своих возможностей и производственной необходимости", — подытожила Оксана Бричевская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1987639-mogut-li-iz-za-4-dnevnoy-rabochey-nedeli-umenshitsya-zarplaty-kazahstantsev-mnenie-eksperta/