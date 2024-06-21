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Срок два года или штраф: как будут наказывать за продажу вейпов в Казахстане

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Девушка с вейпом
Вейп. Иллюстративное фото: whitebalance.oatt / Getty Images

С 20 июня продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов и жидкостей для них уголовно наказуемы. Что ждет нарушителей, разъяснили в МВД.

20 июня в Казахстане официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий. По поводу нововведения на ведомственном сайте Министерства внутренних дел РК появился развернутый комментарий.

“В соответствии с кодексом “О здоровье народа и системе здравоохранения” к некурительным табачным изделиям относятся продукты, содержащие никотин, полностью или частично изготовленные из табачного листа и их синтетических аналогов, приготовленных таким образом, чтобы использовать для сосания, жевания, нюханья.

К электронным системам потребления, вейпам относятся устройства, которые нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем”, – отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.

Ведомство напоминает, что ранее МВД проводилась широкая праворазъяснительная работа с населением и предпринимателями о принятых изменениях.

В соответствии с новыми законодательными нормами, уточняет полиция, в случае выявления фактов продажи и распространения указанных выше предметов виновным грозит штраф в размере до 200 МРП (738 400 тенге), исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

За ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За эти же деяния, совершенные в группе лиц, в особо крупном размере либо неоднократно, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

“Уважаемые граждане! Указанные изменения в законодательстве направлены на обеспечение здоровья молодежи – как будущее Казахстана”, – отметил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А уже бывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Позже представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

И 20 июня 2024 года по статье 301-1 УК РК официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121498-srok-dva-goda-ili-shtraf-kak-budut-nakazyvat-za-prodazhu-veypov-v-kazahstane/

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