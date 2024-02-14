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30 лет независимости Казахстана

"5 тыс. долларов за четвертого ребенка": предложение депутата прокомментировала Дуйсенова

Опубликовано:

Тамара Дуйсенова
Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер по социальным вопросам Тамара Дуйсенова в кулуарах коллегии Минпросвещения прокомментировала предложение депутата платить 5 тысяч долларов за четвертого ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Тамары Дуйсеновой, что она может сказать о ранее озвученном предложении депутата мажилиса Гаухар Танашевой платить семьям по 5 тысяч долларов за каждого четвертого ребенка.

"Если говорить о выплатах, то в этом году с 1 января по поручению президента реализуется проект "Нацфонд - детям". Соответственно, все эти средства, которые будут собираться на спецсчетах, можно расценивать как первоначальный капитал детей.

Поэтому, можно сказать, что в его рамках стартовый капитал будут иметь все дети до 18 лет, а не только четвертый ребенок в семье", - сказала вице-премьер в ответ.

Напомним, в ноябре прошлого года депутаты предлагали при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка по программе "Семейный капитал" предоставлять 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге.

Тогда же депутат мажилиса Кайрат Балабиев предложил увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет для семей с одним родителем.

Ранее мы также рассказывали о том, что всего в настоящее время в Казахстане семьям с детьми выплачиваются пять видов пособий за счет республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).Так, одной из первых мер поддержки является единовременное пособие по рождению ребенка. Его размер зависит от количества детей:

  • на первого, второго и третьего ребенка - 131 тыс. тенге в 2023 году;
  • на четвертого и последующих детей - 217 тыс. тенге.

После рождения ребенка неработающая мама в течение полутора лет получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком из госбюджета. В зависимости от очередности рождения ребенка размер выплаты варьируется от 19 872 тенге до 30 705 тенге.

Также в Казахстане оказывается поддержка многодетным семьям с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми или студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Размер такого пособия дифференцирован по количеству детей – от 55 304 тенге для семьи с четырьмя детьми до 13 800 тенге на каждого ребенка для семей, имеющих восемь и более детей.

Помимо данного пособия, отдельно полагаются выплаты многодетным матерям, которые награждены подвесками "Күміс алқа", "Алтын алқа", имеющие звание "Мать-героиня" и награждены орденом "Материнская слава" 1 и 2 степени.

И еще одно государственное пособие полагается одному из родителей, усыновителей (удочерителей) и опекунов (попечителей), которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2061037-5-tys-dollarov-za-chetvertogo-rebenka-predlozhenie-deputata-prokommentirovala-duysenova/

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