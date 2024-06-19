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"Сидим и оправдываемся": депутат раскритиковала помощь малообеспеченным семьям в Казахстане

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Человек пересчитывает деньги в кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат Ирина Смирнова сегодня во время круглого стола в мажилисе высказалась о проблемах социально-уязвимых слоев населения в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня очень важная тема, она о тех семьях и людях, которые сейчас в трудностях. Им нужно помогать, но как им помогают – мы сейчас слышим. Ни одного кейса не могут представить о том, что человеку стало легче. И у нас получается так, что многодетные семьи оказываются сразу в трудностях.

Если в других странах выплачивается огромный материнский капитал, который можно потратить на приобретение жилья, лечение и так далее, то у нас ничего не выплачивается. Женщины и семьи в целом идут на то, чтобы иметь много детей. Это огромное благо сегодня на планете, каждая страна борется, чтобы увеличить количество своего населения", – отметила Ирина Смирнова.

Однако, по словам депутата, в Казахстане население практически не поддерживается.

"И те цифры, которые сегодня называют в Минтруда, о людях, которые сегодня живут в нищете, очень занижены. ЮНИСЕФ три года назад была названа цифра, что у нас в бедности находится миллион детей. Министерство просвещения не опровергло эту цифру, значит так и есть. Наверное, сейчас эта цифра еще больше – это только детей, а еще сколько взрослых оказываются в этой беде. Как они обеспечиваются, что они едят, где они живут и как они учатся? Никого эти вопросы не волнуют", – сказала она.

При этом Смирнова указала на то, что некоторые компании в стране освобождаются от налогов.

"В это же время некоторые огромные предприятия не облагаются налогами. Когда считают сколько куриц в хозяйстве многодетной семьи и яблонь растет на территории, и от этого зависит давать АСП или нет, банки не облагаются налогами, получают триллионы прибыли от нашего народа.

Пока одни жируют и становятся богаче, а мы узнаем, что в Forbes все новые и новые лица, другие – большая часть нашего населения – становятся беднее и беднее. Наверное, государственным органам нужно пересмотреть подходы и дать предложения в законодательство, чтобы мы могли внести свои поправки о том, чтобы изменить это положение в корне", – подчеркнула она.

Депутат привела в пример слова многодетной матери, которая говорила, что 70 тыс. тенге на человека – это нормальная цифра на ребенка.

"У нас минимальный прожиточный минимум 43 тыс. тенге, а когда на ребенка выделяют 11 тыс. и говорят, что это какая-то бешеная сумма, которую выделили – это ниже прожиточного минимума в четыре раза. Что он ест вообще, каким он выйдет в жизнь? Он выйдет нездоровым, получившим плохое образование, и что дальше произойдет? Поэтому госорганам надо предусмотреть изменения, а нам рассмотреть разные кейсы о том, как подсчитывать подушевое финансирование для того, чтобы люди были обеспечены в нашей богатейшей стране.

Интересный факт – 63 тыс. сирот в стране не имеют крыши над головой. Их выпустило государство – как хочешь, так и живи. В это же время в Кыргызстане, в котором нет нефти, газа и полезных ископаемых кроме золота, каждому сироте положили на счет 500 тыс. сомов для приобретения жилья – это 2,5 млн тенге. Они изыскали из своих крох и положили, а мы даже этого не можем сделать. Все сидим здесь и чем-то оправдываемся. Давайте будем брать пример хотя бы с соседей", – заявила Ирина Смирнова.

Напомним, в ноябре прошлого года депутаты предлагали при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка по программе "Семейный капитал" предоставлять 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге.

Тогда же депутат мажилиса Кайрат Балабиев предложил увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет для семей с одним родителем.

Однако вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Оспанов заявил, что "таких средств в бюджете на сегодня нет, но к рассмотрению вопроса могут вернуться по мере развития экономики".

Позже предложение выплачивать по 5 тыс. долларов за четвертого ребенка комментировала Тамара Дуйсенова.

А в начале марта депутат Ерлан Саиров заявлял, что женщинам после рождения детей государство выплачивает слишком мало. По его мнению, 140 тысяч тенге за первого, второго и третьего ребенка – это не компенсация для женщины, а лишь средства, которые можно потратить на уход за малышом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120481-sidim-i-opravdyvaemsya-deputat-raskritikovala-pomoshch-maloobespechennym-semyam-v-kazahstane/

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