Выплату по восстановлению зубов для многодетных матерей предложили ввести в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров обратился к Тамаре Дуйсеновой и заявил, что женщинам после рождения детей государство выплачивает слишком мало, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Саиров заявил, что пособие по рождению ребенка в Казахстане слишком низкое. По его мнению, 140 тысяч тенге за первого, второго и третьего ребенка – это не компенсация для женщины, а лишь средства, которые можно потратить на уход за малышом.

Также мажилисмен озаботился потерей зубов у казахстанских матерей и предложил сделать отдельную выплату на их лечение для многодетных женщин.

"Медицинский факт – когда мать вынашивает ребенка, она тратит много кальция на развитие ребенка и теряет собственные зубы. Потеря зубов является большой проблемой для всех 543 тысяч многодетных женщин.

Все мы знаем, что цены на стоматологию в Казахстане зашкаливают, поэтому в первую очередь нужно предусмотреть единовременную выплату на восстановление зубов многодетным мамам", – заявил депутат Саиров.

Ранее сообщалось о том, что в 2023 году многодетные семьи в Казахстане получили соответствующие пособия на общую сумму в 413,3 млрд тенге.

Напомним, в ноябре прошлого года депутат НПК Гаухар Танашева предложила внедрить в Казахстане программу "Семейный капитал" по аналогии с Россией и Беларусью. В частности, было предложено при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка предоставлять 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге.

Кроме этого, депутат Кайрат Балабиев предложил выплачивать пособие по уходу за ребенком до 3 лет матерям-одиночкам в Казахстане.

Стоит отметить, что в Казахстане господдержка в виде выплат многодетным мама закреплена законодательно.

Согласно ст. 94 Социального кодекса, определены пособия многодетным матерям, отмеченным наградами. Награжденные подвеской "Күміс алқа" получают 6,4 МРП (23 629 тенге). Обладательницы подвески "Алтын алқа", звания "Мать-героиня" и награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени — 7,4 МРП (27 321 тенге).