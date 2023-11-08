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30 лет независимости Казахстана

Выплачивать 2,3 млн тенге за 4-го ребенка в Казахстане предложили депутаты

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Семья на прогулке
Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании мажилиса депутат НПК Гаухар Танашева предложила внедрить в Казахстане программу "Семейный капитал" по аналогии с Россией и Беларусью, передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря о демографической ситуации в Казахстане депутат отметила, что за 32 года независимости население страны выросло всего на 4 млн человек. При этом, по ее словам, многодетные семьи, которые поднимают демографию, погрязли в кредитах, а родители пытаются работать сразу на нескольких работах.

Так, в депзапросе на имя премьер-министра РК Танашева предложила посмотреть на опыт России и Беларуси, где есть программы "Материнский капитал" с выплатой около 3 млн тенге при рождении ребенка, а также "Семейный капитал" с выплатой 10 тыс. долларов или 4,65 млн тенге за третьего рожденного или усыновленного ребенка.

"На наш взгляд, этот механизм эффективен и показал свои результаты на деле. Но возможность внедрения такой системы в Казахстане пока не предусмотрена, несмотря на положительный опыт других стран.

Депутаты предлагают при рождении четвертого ребенка в семье или при наличии в семье особенного ребенка по программе "Семейный капитал" предоставлять 5 тыс. долларов или 2,3 млн тенге.

Этот капитал предлагается использовать по трем направлениям. Во-первых, для решения жилищных проблем. Во-вторых, сбудется мечта детей из многодетных семей, которые не могут получить высшее образование. В-третьих, семьи могут использовать эти средства для улучшения здоровья своих детей", – зачитала предложение партии НПК депутат Танашева.

Также напомним, что депутат мажилиса Кайрат Балабиев сегодня предложил увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 3-х лет для семей с одним родителем.

Ранее мы рассказывали о том, что всего в настоящее время в Казахстане семьям с детьми выплачиваются пять видов пособий за счет республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Так, одной из первых мер поддержки является единовременное пособие по рождению ребенка. Его размер зависит от количества детей:

  • на первого, второго и третьего ребенка – 131 тыс. тенге в 2023 году;
  • на четвертого и последующих детей – 217 тыс. тенге.

После рождения ребенка неработающая мама в течение полутора лет получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком из госбюджета. В зависимости от очередности рождения ребенка размер выплаты варьируется от 19 872 тенге до 30 705 тенге.

Также в Казахстане оказывается поддержка многодетным семьям с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми или студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Размер такого пособия дифференцирован по количеству детей – от 55 304 тенге для семьи с четырьмя детьми до 13 800 тенге на каждого ребенка для семей, имеющих восемь и более детей.

Помимо данного пособия, отдельно полагаются выплаты многодетным матерям, которые награждены подвесками "Күміс алқа", "Алтын алқа", имеющие звание "Мать-героиня" и награждены орденом "Материнская слава" 1 и 2 степени.

И еще одно государственное пособие полагается одному из родителей, усыновителей (удочерителей) и опекунов (попечителей), которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2044754-vyplachivat-23-mln-tenge-za-4-go-rebenka-v-kazahstane-predlozhili-deputaty/

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