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"Хватит ли средств государства?": Минтруда о выплатах по 2,3 млн тенге за 4-го ребенка в Казахстане

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Ребенок идет по мосту к водоему
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр труда и соцзащиты населения Ербол Оспанов сегодня на брифинге СЦК ответил на предложение выплачивать по 2,3 млн тенге за четвертого ребенка в семье, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались мнением Ербола Оспанова по поводу предложения депутата мажилиса Гаухар Танашевой о выплате 2,3 млн тенге на четвертого ребенка в семье.

"В Казахстане насчитывается 6,8 млн детей, не достигших совершеннолетия, как минимум. Если каждому ребенку, не достигшему 18 лет, выделить 5 тыс. долларов, сколько средств потребуется?

На сегодня в бюджете страны 26-27% – это соцвыплаты. Получают их около 5 млн человек. Эти 26-27% составляют 5 трлн тенге. А если по 5 тыс. долларов – хватит ли средств государства?" – заявил он.

В этом случае, по словам вице-министра, нужно исходить из возможностей бюджета.

"Исходя из экономической ситуации размер соцвыплат меняется, проводится индексация. Было и предложение выплачивать 70 тыс. каждому ребенку, но в этом случае потребуется 5 тлрн тенге в год. Таких средств в бюджете на сегодня нет, но вернемся к рассмотрению вопроса по мере развития экономики. Но на сегодня таких изменений не будет", – отметил Ербол Оспанов.

Напомним, 8 ноября депутат НПК Гаухар Танашева предложила внедрить в Казахстане программу "Семейный капитал" по аналогии с Россией и Беларусью. Выплачивать она предложила по 2,3 млн тенге за 4-го ребенка в семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2046103-takih-sredstv-v-byudzhete-net-mintruda-o-vyplatah-po-23-mln-tenge-za-4-go-rebenka-v-kazahstane/

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