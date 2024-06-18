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Когда достроят автодорогу между Астаной и Алматы, рассказали в "КазАвтоЖоле" (фото)

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Дорожные работы
Строительство дороги между Астаной и Алматы. Фото: t.me/qazavtojol

Стало известно, когда завершится самый крупный дорожный проект "Астана - Алматы", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Уже к концу этого года завершится строительство дороги между Астаной и Алматы, сообщает пресс-служба АО "КазАвтоЖол" в Telegram-канале.

"Во исполнение поручения главы государства по реконструкции коридора "Центр-Юг" проводятся работы по обновлению дороги общей протяженностью в 885 километров, включая четыре основных участка: "Караганда - Балхаш" (363 км), "Балхаш - Бурылбайтал" (288 км), "Бурылбайтал - Курты" (228 км) и строительство объезда станции Шамалган.

На указанных участках с 2019 года также проводится модернизация до технической категории I-б с целью обеспечения четырехполосного движения с использованием барьерного ограждения для безопасного разделения транспортного потока. На данный момент 833 километра дороги покрыты новым асфальтовым покрытием", - отмечается ы сообщении компании.

Здесь же напомнили, что на участке дороги от Астаны до Караганды протяженностью 182 км обеспечивается безопасное движение благодаря четырехполосной автомагистрали I-б технической категории.

Сообщается, что по дорожному коридору "Центр - Юг" планируется строительство 42 отдельных площадок для отдыха и 23 сервисных станций.

"На участке дороги "Центр - Юг" установлены современные санитарно-гигиенические узлы, торговые площадки и зарядные станции для электромобилей для обеспечения удобства участников дорожного движения. Также установлены снегозащитные ограждения, противоослепляющие экраны и сетчатые ограждения для обеспечения безопасности и предотвращения дорожных происшествий", - отмечается в сообщении.

Согласно информации пресс-службы компании, завершение строительства автодороги "Астана - Алматы", запланированное на конец 2024 года, обеспечит движение по новому покрытию на всей протяженности дороги.

Напомним, в конце сентября прошлого года министр транспорта Марат Карабаев высказывался о строительстве трассы "Астана - Алматы", обещая завершить его в 2024 году. При этом он называл этот проект долгостроем.

"Участок ведется от Караганды до Алматы. Еще раз хочу принести свои извинения за то, что это, действительно, является долгостроем. Проблема кроется в подрядных организациях. Мы использовали средства международных финансовых институтов", - говорил министр.

Однако еще в апреле 2021 года сообщалось, что дорогу "Астана - Алматы" протяженностью 1282 километра планируют завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Соответствующее поручение давал и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

При этом летом 2022 года, когда бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проверял ход реконструкции трассы "Астана - Алматы", председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев заявлял, что полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

В конце прошлого года в профильном ведомстве назвали окончательные сроки завершения строительства и открытия автодороги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119413-kogda-dostroyat-avtodorogu-mezhdu-astanoy-i-almaty-rasskazali-v-kazavtozhol-foto/

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