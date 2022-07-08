Когда завершится реконструкция трассы "Нур-Султан - Алматы"

Фото: primeminister.kz

В пятницу, 8 июля, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область и проверил ход реконструкции трассы "Нур-Султан - Алматы", сообщает официальный сайт главы правительства РК.

Смаилов в первую очередь ознакомился с ходом реконструкции автодороги "Караганда – Балхаш – Сарышаган" (участок 1492,4-2005 км), которая является частью международного транзитного коридора "Центр – Юг", соединяющего Нур-Султан и Алматы.

Фото: primeminister.kz

Как сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев, полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

В текущем же году, по его словам, продолжаются работы по устройству конструктивных слоев дорожного полотна, монтажу искусственных сооружений и заготовке дорожно-строительных материалов. Так, к примеру, полномасштабные дорожно-строительные работы ведутся на автодорогах республиканского значения "Караганда – Балхаш" и "Балхаш – Бурылбайтал". Здесь работы возобновили на всех 8 участках.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, особое внимание уделяется сокращению количества объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи. После завершения работ по реконструкции данные трассы будут соответствовать I-й технической категории с четырьмя полосами движения.

"Проект позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд, значительно сокращая время в пути. Обновленная автодорога станет драйвером в развитии туристического кластера озера Балхаш и стимулирует создание новых рабочих мест", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Далее аким Карагандинской области Женис Касымбек проинформировал членов правительственной делегации о ходе развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона в целом, результатом чего должно стать повышение его транспортного потенциала и перевод ряда дорог в высшую техническую категорию.

Ознакомившись с докладом, глава правительства дал руководству области ряд соответствующих поручений.

В регионе глава кабмина планирует посетить ряд промышленных, инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации новых проектов в городах Темиртау и Сарань, а также проведет совещание по комплексному социально-экономическому развитию Карагандинской области в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977544-kogda-zavershitsya-rekonstruktsiya-trassy-nur-sultan-almaty/