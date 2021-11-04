О завершении реконструкции дороги Нур-Султан-Алматы в 2023 году заявил Токаев

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На совещании по вопросам моногородов, которое проходит в Экибастузе, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о дате завершения реконструкции дороги между Нур-Султаном и Алматы. Его слова приводит официальный Twitter-аккаунт пресс-службы Акорды.

В ходе совещания президент отметил, что для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны.

"Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан - Алматы, которая значительно повысит потенциал города Балхаш.

В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жезказган-Кызылорда. Это позволит усилить торгово-транспортную связанность городов Жезгазган и Сатпаев, а также увеличить грузовой транзит", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Токаев поручил обозначить в Казахстане "регионы выбытия". Для переселенцев в города покрупнее Токаев поручил создать льготную ипотеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940571-o-zavershenii-rekonstruktsii-dorogi-nur-sultan-almaty-v-2023-godu-zayavil-tokaev/