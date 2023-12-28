Трасса-долгострой: сроки открытия дороги "Астана – Алматы" назвали в Минтранспорта

К концу 2024 года планируется открыть проезд по всем четырем полосам трассы "Астана – Алматы", которую ранее министр называл долгостроем, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Как сообщают представители ведомства, автодорога "Астана – Алматы" является основным маршрутом, соединяющим юг и центр Казахстана. Масштабной реконструкции подвержено 946 километров коридора с переводом под I техническую категорию с четырехполосным движением.

"В уходящем году основные силы были направлены на исключение объездных дорог и строительство новых обходов населенных пунктов.

На данный момент на 874 километра (92%) уже устроено новое покрытие и обеспечено свободное движение транспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коридор "Центр – Юг" разделен на три основных участка:

"Караганда – Балхаш";

"Балхаш – Бурылбайтал";

"Бурылбайтал – Курты".

По участку "Караганда – Балхаш" протяженностью 363 километра проезд по новому покрытию обеспечен на 100%. Остаточные работы по устройству покрытия из ЩМА и обустройству планируется завершить в 2024 году.

На отрезке "Балхаш – Бурылбайтал" общей протяженностью 288 километров работы в 2023 году проводились на 6 лотах. На 127 километров работы завершены на 100% и осуществлен ввод в эксплуатацию. На 161 километр движение обеспечивается по асфальтобетонному покрытию, за исключением участка протяженностью 72 километра. Работы на данном отрезке планируется завершить в 2024 году.

На участке "Бурылбайтал – Курты" общей протяженностью 295 километров в текущем году введен в эксплуатацию участок протяженностью 81 километр, по остальным 214 километрам открыто движение по новому асфальту.

"Основной причиной, повлиявшей на сроки реализации проектов, стало резкое колебание цен на основные дорожно-строительные материалы и дефицит дорожного битума в разгар строительного сезона.

В отдельных случаях имело место недобросовестное исполнение договорных обязательств на участках "Балхаш – Бурылбайтал" и "Бурылбайтал – Курты". Из-за срыва графиков производства работ текущие контракты были расторгнуты и в текущем году определены новые подрядчики. В результате, несмотря на объективные трудности, в текущем году был обеспечен проезд по новому асфальтобетонному покрытию почти по всей протяженности трассы "Астана – Алматы".

До конца 2024 года планируется завершение проекта с обеспечением движения по всем четырем полосам движения", – заявили в министерстве.

Напомним, в конце сентября министр транспорта Марат Карабаев высказывался о строительстве трассы "Астана – Алматы", обещая завершить его в следующем году. При этом он называл этот проект долгостроем.

"Участок ведется от Караганды до Алматы. Еще раз хочу принести свои извинения за то, что это, действительно, является долгостроем. Проблема кроется в подрядных организациях. Мы использовали средства международных финансовых институтов", – говорил министр.

Отметим, еще в апреле 2021 года сообщалось, что дорогу "Астана – Алматы" протяженностью 1282 километра планируют завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Соответствующее поручение давал и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

При этом летом прошлого года, когда премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проверял ход реконструкции трассы "Астана – Алматы", председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев заявлял, что полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.