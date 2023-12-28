Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Трасса-долгострой: сроки открытия дороги "Астана – Алматы" назвали в Минтранспорта

Опубликовано:

Трасса "Астана – Алматы"
Трасса "Астана – Алматы". Фото: Минтранспорта РК

К концу 2024 года планируется открыть проезд по всем четырем полосам трассы "Астана – Алматы", которую ранее министр называл долгостроем, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Как сообщают представители ведомства, автодорога "Астана – Алматы" является основным маршрутом, соединяющим юг и центр Казахстана. Масштабной реконструкции подвержено 946 километров коридора с переводом под I техническую категорию с четырехполосным движением.

"В уходящем году основные силы были направлены на исключение объездных дорог и строительство новых обходов населенных пунктов.

На данный момент на 874 километра (92%) уже устроено новое покрытие и обеспечено свободное движение транспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что коридор "Центр – Юг" разделен на три основных участка:

  • "Караганда – Балхаш";
  • "Балхаш – Бурылбайтал";
  • "Бурылбайтал – Курты".

По участку "Караганда – Балхаш" протяженностью 363 километра проезд по новому покрытию обеспечен на 100%. Остаточные работы по устройству покрытия из ЩМА и обустройству планируется завершить в 2024 году.

На отрезке "Балхаш – Бурылбайтал" общей протяженностью 288 километров работы в 2023 году проводились на 6 лотах. На 127 километров работы завершены на 100% и осуществлен ввод в эксплуатацию. На 161 километр движение обеспечивается по асфальтобетонному покрытию, за исключением участка протяженностью 72 километра. Работы на данном отрезке планируется завершить в 2024 году.

На участке "Бурылбайтал – Курты" общей протяженностью 295 километров в текущем году введен в эксплуатацию участок протяженностью 81 километр, по остальным 214 километрам открыто движение по новому асфальту.

"Основной причиной, повлиявшей на сроки реализации проектов, стало резкое колебание цен на основные дорожно-строительные материалы и дефицит дорожного битума в разгар строительного сезона.

В отдельных случаях имело место недобросовестное исполнение договорных обязательств на участках "Балхаш – Бурылбайтал" и "Бурылбайтал – Курты". Из-за срыва графиков производства работ текущие контракты были расторгнуты и в текущем году определены новые подрядчики. В результате, несмотря на объективные трудности, в текущем году был обеспечен проезд по новому асфальтобетонному покрытию почти по всей протяженности трассы "Астана – Алматы".

До конца 2024 года планируется завершение проекта с обеспечением движения по всем четырем полосам движения", – заявили в министерстве.

Напомним, в конце сентября министр транспорта Марат Карабаев высказывался о строительстве трассы "Астана – Алматы", обещая завершить его в следующем году. При этом он называл этот проект долгостроем.

"Участок ведется от Караганды до Алматы. Еще раз хочу принести свои извинения за то, что это, действительно, является долгостроем. Проблема кроется в подрядных организациях. Мы использовали средства международных финансовых институтов", – говорил министр.

Отметим, еще в апреле 2021 года сообщалось, что дорогу "Астана – Алматы" протяженностью 1282 километра планируют завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Соответствующее поручение давал и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

При этом летом прошлого года, когда премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проверял ход реконструкции трассы "Астана – Алматы", председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев заявлял, что полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053081-trassa-dolgostroy-sroki-otkrytiya-dorogi-astana-almaty-nazvali-v-mintransporta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.