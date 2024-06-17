"Вмешательство в дела семьи": уполномоченная по правам детей в Казахстане высказалась о резонансной петиции

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева высказалась о новой петиции против закона о семейно-бытовом насилии, передает NUR.KZ.

Пост детского омбудсмена опубликован в

"Основная мысль автора заключается в том, что данный закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан.

Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей. Посредством данного закона президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо, и где закон и порядок стоят во главе.

Всем, кто против данного закона, предлагаю прежде всего его прочитать, прийти к нам помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей. Хоть один раз увидеть ежедневные сводки, поговорить с детьми и послушать через что они прошли, и потом оценить, насколько важно было ужесточить наказание", — отмечает Динара Закиева в своем посте.

Она также предлагает сомневающимся в нормах закона казахстанцам устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации — например, восстановить им документы, вылечить их, трудоустроить.

"Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи. Эти меры укрепят семьи, помогут улучшить условия их жизни и, соответственно, создадут благоприятную среду для ребенка.

Еще до июня прошлого года, то есть до начала работы по данному закону, мы совместно с представителями госорганов прошли этот путь, изучили реальные проблемы и картину. Мы проехали 220 населенных пунктов страны. Таким образом, прежде, чем утверждать, что данный закон не нужен, авторам предлагаю пройти такой же путь.

Пером и словом мы все владеем, но результат в таких вопросах складывается только из реальных действий, ежедневной работы и шагов. Мы все говорим о благополучии страны, которое может сложиться только в безопасном обществе. Благополучие страны складывается из благополучия семей и каждого, в том числе и маленького гражданина", — добавила она.

Напомним, сегодня стало известно, что петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане. Она появилась на портале epetition.kz 16 июня, в день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan". В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено - в этом сомнений быть не может", — заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК, заявив, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

Между тем закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

15 апреля этого года главой государства подписаны законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей.

Закон вступил в силу 16 июня. О том, что изменится для казахстанцев, мы писали здесь.