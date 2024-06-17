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"Вмешательство в дела семьи": петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане

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Мужчина замахивается кулаком на женщину
Кулак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Петицию против закона о бытовом насилии запустили в Казахстане. Она появилась на портале epetition.kz 16 июня, в день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей, передает NUR.KZ.

Автор петиции требует заблокировать законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Еще просит заблокировать рассматриваемый в парламенте законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка".

По словам автора, эти НПА криминализируют традиционный воспитательный процесс, внедряют простой механизм изъятия детей из семей и создают структуру, наделенную неограниченной властью вмешиваться в личные дела граждан.

Автор подробно разобрал пункты, которые, по его мнению, несут угрозу правам родителей. По его словам, на родителей навешивается презумпция виновности во всех грехах, а родительство, как институт, очерняется.

"Я возражаю против внедрения законов в Казахстане, допускающих под видом борьбы с насилием произвольное и разрушительное вмешательство в дела семьи!" - написал автор.

На момент написания статьи петицию подписали 120 человек.

Напомним, в ноябре прошлого года в МВД сообщалось, что в 2023 году в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Однако принятых мер, по мнению экспертов, было недостаточно. Чаще всего, как сообщалось, женщины терпят побои, опасаясь общественного мнения и недовольства родителей. Порой уйти от абьюзера не позволяют и общие дети, имущество, а также финансовая зависимость. Поэтому предлагалось уделять внимание и идеологической и воспитательной работе.

В январе вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan". В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено - в этом сомнений быть не может", - заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В конце января Токаев вновь высказался о защите женщин и детей от насилия, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РК, заявив, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры. По словам президента, превентивная работа в борьбе с бытовым насилием играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.

Между тем закон по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января.

Сообщалось, что законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Позже стало известно, что в МВД Казахстана создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием.

В апреле этого года Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие.

Закон вступил в силу 16 июня - на днях мы писали, что изменится для казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118483-vmeshatelstvo-v-dela-semi-peticiyu-protiv-zakona-o-bytovom-nasilii-zapustili-v-kazahstane/

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