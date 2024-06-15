Полицейские обратились к операторам кикшеринга в Алматы

В Алматы полицейские и представители одной из компаний по кикшерингу патрулировали улицы и задерживали самокатчиков, которые нарушали ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алматы полицейские совместно с операторами кикшеринга патрулировали улицы и следили за соблюдением ПДД. Цель мероприятия - повышение культуры ответственного вождения на электросамокатах, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Катающихся на данном транспортном средстве не по правилам задерживали и провели с ними профилактическую беседу. Также вручили памятки, на которых перечислены главные правила для безопасной и этичной езды.

После окончания мероприятия полицейские проанализировали, какие нарушения встречались чаще всего.

В МВД напомнили, что самокат официально стал частью транспортной системы Алматы с сентября 2023 года с вступлением поправок в закон “О дорожном движении”. По данным МВД, с того времени число ДТП с участием самокатов уменьшилось в несколько раз.

"Департамент полиции Алматы поддерживает инициативы, направленные на повышение безопасности водителей электросамокатов и других участников дорожного движения. Мы отмечаем, что жители Алматы все чаще используют самокат для решения транспортных задач. В данных условиях все мы должны работать над профилактикой правонарушений и снижением аварийности. Мы рады, что один из операторов кикшеринга откликнулся, и призываем всех операторов кикшеринга присоединиться к данной инициативе в Казахстане", - говорит заместитель начальника управления административной полиции ДП Алматы Болатбек Баятанов.

Напомним, с 30 августа 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "О дорожном движении". Нововведения, в частности, касались водителей электросамокатов.

До введения поправок в действие Комитет административной полиции МВД разъяснял, какие правила и ограничения для самокатов будут действовать в стране.

В частности, казахстанцы получили ответ на вопрос, кто будет осуществлять контроль над электросамокатчиками и какую ответственность они будут нести за нарушение ПДД.

После одобрения законопроекта мажилисом казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях - согласны с ними были не все.

Свое мнение также высказывали эксперты. По их словам, ограничение скорости для самокатов на тротуарах попросту кажется смешным. Они уверяют, что ехать 6 км/ч никто не будет, тем более, превышение никак не фиксируют.

А юристы отмечают, что законопроект в целом недоработан. В нем не предусмотрено наказание за нарушения. При этом нет ни слова и о том, как будут идентифицировать самокатчиков.

Вскоре депутат мажилиса опровергла 10 заблуждений о новых правилах по электросамокатчикам.