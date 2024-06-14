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Жару до 42 градусов ожидают в Казахстане в выходные

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Люди идут по дороге летом
Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Очень сильную жару в будущие выходные прогнозируют синоптики. В некоторых регионах столбик термометра достигнет 42 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Сообщается, что в ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой – это связывают с прохождением фронтальных разделов.

Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. На севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня – в центре, 15-16 июня – на востоке страны.

Ожидается повышение температуры воздуха:

  • на западе страны – до +33…+42°С;
  • на юге – до сильной жары +35…+42°С;
  • на юго-востоке – до +28…+38°С;
  • на севере – до +26…+34°С;
  • в центральной части страны – до +25…+33°С;
  • на востоке – до +21…+31°С.

Напомним, ранее синоптики заявили, что в июне средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части Казахстана и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны.

Также, по мнению специалистов "Казгидромета", в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.

Синоптики также отмечали, что апрель 2024 года побил 57-летний рекорд жары.

Напомним, ранее врач общей практики ГП №36 города Алматы Данагул Курманиязова рассказала, каким правилам стоит следовать в жаркую погоду:

  • подготовьтесь заранее: перед выходом из дома наденьте легкую, просторную одежду, которая позволит телу дышать. Также не забудьте надеть шляпу или использовать зонтик для защиты от прямых солнечных лучей;
  • пейте достаточно воды: важно поддерживать гидратацию в организме в жаркую погоду. Перед поездкой на общественном транспорте возьмите с собой бутылку воды и регулярно пейте небольшие глотки;
  • избегайте употребления алкоголя и кофе перед поездкой, так как они могут усилить обезвоживание; избегайте перегрева: если возможно, выбирайте места в общественном транспорте, где есть кондиционер или вентиляция. Если это невозможно, то попробуйте стоять возле открытого окна или двери, чтобы получить свежий воздух. Если вы сидите, постарайтесь не сжимать ноги и руки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха;
  • используйте влажные салфетки: возьмите с собой влажные салфетки или спрей с водой для охлаждения лица и шеи. Прикоснитесь к ним время от времени, чтобы охладиться;
  • следите за своими ощущениями: если начинаете чувствовать себя плохо, испытываете головокружение или слабость, немедленно сообщите об этом водителю общественного транспорта или пассажирам рядом с вами. Не стесняйтесь просить остановиться или помочь вам;
  • планируйте поездки: если возможно, старайтесь избегать пиковых часов, когда транспорт переполнен. Также попробуйте использовать альтернативные способы передвижения, например, пешком или на велосипеде, чтобы избежать перегрева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117592-zharu-do-42-gradusov-ozhidayut-v-kazahstane-v-vyhodnye/

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