Какой будет погода в июне в Казахстане, рассказали синоптики

В июне средняя температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики и выше нормы на один градус на западе и в южной половине страны, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщили в пресс-службе "Казгидромета", количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской, на большей части Западно-Казахстанской, Кызылординской областей, юго-западе Актюбинской области.

"В течение июня с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни сильные грозы, град и шквалистый ветер", – заявили синоптики.

По данным "Казгидромета", в первой декаде июня в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана с поступлением теплых воздушных масс с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии ожидается повышение температуры воздуха:

на севере, в центре РК – ночью от +2, +10 °С до +12, +20 °С, днем от +13, +20 °С до +22, +30 °С;

на востоке – ночью от +2, +7 °С до +13, +18 °С, днем от +13, +18 °С до +23, +30 °С;

на юго-востоке – ночью от +7, +12 °С до +12, +20 °С, днем от +22, +27 °С до +25, +37 °С;

на западе, северо-западе (Актюбинская область) страны – ночью +15, +25°С, днем +25, +38°С;

на юго-западе – ночью +20, +28 °С, днем +30, +39 °С;

в южных регионах – ночью +12, +17 °С, днем +27, +38°С.

В конце первой декады на большей части страны ожидается спад жары.

Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20, +25 °С до +30, +38 °С, а в западных, южных регионах – от +2, 5+30 °С до +34, +39°С.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что с 1 по 3 июня на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, вместе с этим будет теплеть – на юге температура повысится до 35 градусов.

При этом в Алматы в первые дни лета ожидаются дожди.

Также, по мнению специалистов "Казгидромета", в целом лето 2024 года будет напоминать аналогичный период 2006 года. В некоторых регионах страны этот сезон будет особенно засушливым.

Синоптики также отмечали, что апрель 2024 года побил 57-летний рекорд жары.

Напомним, ранее врач общей практики ГП №36 города Алматы Данагул Курманиязова рассказала, каким правилам стоит следовать в жаркую погоду:

подготовьтесь заранее: перед выходом из дома наденьте легкую, просторную одежду, которая позволит телу дышать. Также не забудьте надеть шляпу или использовать зонтик для защиты от прямых солнечных лучей;

пейте достаточно воды: важно поддерживать гидратацию в организме в жаркую погоду. Перед поездкой на общественном транспорте возьмите с собой бутылку воды и регулярно пейте небольшие глотки; избегайте употребления алкоголя и кофе перед поездкой, так как они могут усилить обезвоживание;

избегайте перегрева: если возможно, выбирайте места в общественном транспорте, где есть кондиционер или вентиляция. Если это невозможно, то попробуйте стоять возле открытого окна или двери, чтобы получить свежий воздух. Если вы сидите, постарайтесь не сжимать ноги и руки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха;

используйте влажные салфетки: возьмите с собой влажные салфетки или спрей с водой для охлаждения лица и шеи. Прикоснитесь к ним время от времени, чтобы охладиться; следите за своими ощущениями: если начинаете чувствовать себя плохо, испытываете головокружение или слабость, немедленно сообщите об этом водителю общественного транспорта или пассажирам рядом с вами. Не стесняйтесь просить остановиться или помочь вам;

планируйте поездки: если возможно, старайтесь избегать пиковых часов, когда транспорт переполнен. Также попробуйте использовать альтернативные способы передвижения, например, пешком или на велосипеде, чтобы избежать перегрева.