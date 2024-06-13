О надвигающихся дожде, грозе и граде предупредили жителей Алматы и области

Жителей Алматинской области и Алматы синоптики предупредили о сильном дожде, грозе, а также выпадении града завтра, 14 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации на сайте РГП "Казгидромет", 14 июня днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь.

В южной половине области - гроза, днем - град, также прогнозируют порывы до 17-22 м/с. В северной части региона сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы в пятницу утром и днем - гроза, град, при грозе порывистый ветер до 15 м/с. В городе Қонаев ночью и утром также ожидается гроза, при грозе порывистый ветер до 17-22 м/с.

Между тем сегодня в Алматы обещали дождь. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Также сегодня алматинцев утром напугал гром. В соцсетях появилось видео с молнией, которая бьет прямо в телебашню Кок-Тобе.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни погода на большей части Казахстана будет неустойчивой - пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке и в центре страны ожидается выпадение града. Наиболее интенсивные дожди ожидаются 13-15 июня на востоке и в центре, 14 июня - на севере и юго-востоке страны.

Добавим, по информации на сайте ДЧС Алматинской области, при грозе необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам. Закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, не касайтесь металлических предметов;

если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля. Не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах. Не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;

велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров;

если вы на улице, то в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.