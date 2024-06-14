Жару до 32 градусов и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 14 июня, в Астане и Шымкенте обещают ясную погоду без осадков, а жителей Алматы вновь ждет дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.
В Шымкенте также ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,7 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117223-zharu-do-32-gradusov-i-dozhd-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/