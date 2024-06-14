Жару до 32 градусов и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 14 июня, в Астане и Шымкенте обещают ясную погоду без осадков, а жителей Алматы вновь ждет дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 26 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 17 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.

В Шымкенте также ожидается погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 32 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,7 м/с.