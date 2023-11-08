"Дети не знают батыров, но узнают Человека-паука и Бэтмена": депутат о мультиках в Казахстане

На заседании мажилиса депутат Нургуль Тау высказалась о проблемах кино и анимации в Казахстане. По ее словам, сейчас дети узнают не батыров, а Бэтмена и Человека-паука, передает корреспондент NUR.KZ.

"Важный вопрос, на который следует обратить внимание, – это сфера отечественной анимации. Сегодня на большом экране появляются новые герои молодого поколения. Мы дошли до того, что дети не знают Кобыланды и Кабанбая, но узнают Человека-паука и Бэтмена.

Однако очевидно, что иностранные герои пропагандируют ценности других стран – зарубежные мультфильмы захватывают умы подрастающего поколения и зачастую отравляют их сознание", – заявила депутат.

Также, по мнению Тау, в Казахстане нужно выделить квоты на показ отечественных фильмов в прайм-тайм, поскольку сейчас это время заранее забронировано для фильмов представителей крупных американских киностудий. При этом над самим кино, как считает депутат, тоже надо поработать.

"Хотела бы осветить еще одну проблему. Речь идет о качестве современного кино. Когда-то мы говорили, что у нас нет кино, но сегодня мы обращаем внимание на качество.

В последнее время в представленных зрителю фильмах много глупых и пошлых слов, есть грубые действия, не соответствующие нашему национальному менталитету. Поначалу это было похоже на шутку. Но сейчас по увеличению количества просмотров видно, что к этому постепенно привыкают зрители. Это большая трагедия", – считает депутат.

Нургуль Тау добавила, что в Казахстане существуют и проблемы с дубляжом фильмов на казахский язык. Также она отметила нехватку кинотеатров. Депутат предложила открывать новые кинотеатры при участии правительства и поддержке предпринимателей.

Отметим, что на прошлой неделе президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите Организации тюркских государств, призвал популяризировать телесериалы и мультфильмы, которые снимаются в тюркских странах.

При этом в начале октября министр культуры и информации Аида Балаева говорила о том, почему в казахстанских кинотеатрах нет зарубежных фильмов на казахском языке.

"Мы неоднократно объявляли конкурс в этом году. К сожалению, наши производители не соответствуют критериям, которые предъявляют международные компании. (...)

Встречалась с представителями индустрии, прорабатываем вопрос законодательного изменения этих подходов. Получается, по критериям не проходят, и работа стоит", – говорила она.

Кроме того, в середине августа экс-министр культуры и спорта Асхат Оралов заявлял, что у крупных кинопроектов, вышедших в прокат в РК, отсутствовал дубляж на казахском языке.

Однако он отметил, что прошлом году при поддержке Министерства культуры и спорта состоялись 3 ожидаемых зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке.

"В этом году мы разработали и утвердили постановлением правительства 7-летнюю концепцию развития сферы культуры. Теперь мы ставим задачу, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер выходили в прокат с казахским дубляжом", – говорил министр.

А в сентябре 2021 года говорили о том, что в Казахстане хотят ввести обязательный дубляж фильмов на государственный язык.