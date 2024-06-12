Последствия паводков: дефицит автогаза возник в одном из регионов Казахстана

С дефицитом автогаза столкнулись автомобилисты из Уральска - на некоторых АЗС газ отпускают только по талонам, на других топлива нет совсем, передает "Мой город".

Как пишет издание, на городских заправках, где все же остался автогаз, ежедневно выстраиваются очереди их автомобилей.

Причина дефицита: увеличение сроков поставки топлива из-за размытого участка трассы Уральск — Атырау. Теперь газ везут через Актобе. Войти в рабочий режим обещают в скором времени, но водителям от этого не легче.

"Третий день приезжаю на заправку и стою в очереди. Говорят, что газ не могут привезти, в Атырау размыло дорогу паводковыми водами. Очередь, конечно, не большая, но всё-таки в такую жару ждать заправки автомобиля не хотелось бы", — сказал водитель Алик.

Автомобилисты говорят, что подобные перебои с поставкой бывают. Чаще всего, когда АНПЗ закрывают на ремонт.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай пояснил, что с начала этого года они закупают 30% газа для ЗКО в "Жаикмунай", остальной объем закупают на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе.

"Из-за паводка размыло участок дороги на трассе Уральск — Атырау, по которой шла доставка газа. Сейчас его везут через Актобе. Пусть удлинился. Сегодня ночью ожидаем поставку газа. Завтра он уже появится на заправках. В связи с этим, нам выделили дополнительный объем из Актобе", — пояснил Мирас Мулкай.