Цены на сжиженный газ хотят поднять в Казахстане с 1 июля

Цены на сжиженный газ планируют увеличить в Казахстане с 1 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго. Одной из причин названа нерентабельность производства этого топлива

Министерство энергетики РК на своем официальном сайте сообщило о планах по корректировке цен на сжиженный нефтяной газ в Казахстане с 1 июля.

"С 1 июля планируется скорректировать цены на сжиженный нефтяной газ. Так, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге). При этом предельная розничная цена незначительно повысится – от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона", - сообщили в Минэнерго.

В Минэнерго назвали несколько причин принятия данной меры. Это:

На сегодняшний день цена на сжиженный нефтяной газ намного ниже стоимости его производства. Так, себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Тогда как действующая предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну. Таким образом, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки в размере 20-30 тыс. тенге. Из года в год наблюдается резкий рост потребления СНГ. Только в прошлом году потребление в Казахстане выросло на 400 тыс. тонн, или на 28%, по сравнению с 2022 годом. Так, в 2023 году объемы потребления СНГ составили 2,2 млн тонн (1,8 млн тонн в 2022 году). Рост потребления и нерентабельность производства СНГ из-за низких цен привели к уменьшению производства данного вида топлива и определенному дефициту в регионах. На сегодня уровень дефицита достигает порядка 20-25%. В случае дальнейшего сдерживания цен на СНГ у казахстанских заводов-производителей не будет возможности нарастить объемы производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Вследствие убыточности, заводы все больше теряют интерес производству СНГ, переключаясь на более рентабельную продукцию. Из-за аналогичных причин инвесторы также не хотят вкладывать средства в отрасль. В Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге. Для сравнения в России цена за литр газа составляет 132 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге.

В Минэнерго приводят прогнозы аналитиков, согласно которым уже в 2024 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,4 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.

Проект приказа находится на стадии публичных обсуждений на портале "Открытые НПА".