"Халяльный продукт": слова вице-премьера о саранче проверили фактчекеры

Накануне вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что саранча - халяльный продукт. Фактчекеры портала Factcheck.kz решили выяснить, так ли это.

Вчера в кулуарах мажилиса вице-премьер Серик Жумангарин, комментируя нашествие саранчи на юге Казахстана, назвал ее ровесницей мамонтов и динозавров, добавив, что в некоторых странах ее используют в пищу.

"Это не про нас, наверное, но, на самом деле, это халяльный продукт считается", - отметил Жумангарин.

Фактчекеры решили проверить, действительно ли саранча считается халяльным продуктом. Для этого редакция портала связалась с Духовным управлением мусульман Казахстана.

Специалист отдела шариата и фетв Елбек Тасболатулы сообщил, что, согласно шариату, саранча действительно считается халяльной. По его словам, в ханафитском масхабе, которому следует ДУМК, по одному из хадисов пророка Мухаммеда дозволено употреблять "два вида мертвечины" - это рыба и саранча. Этот хадис есть и на сайте ДУМК, но на казахском языке.

При этом в ДУМК подчеркнули, что халяльный статус не означает, что продукт обязателен к употреблению. Есть саранчу можно по своему усмотрению, в зависимости от культурных особенностей региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области полчища саранчи атаковали поля. В шести районах региона провели химическую обработку от насекомых на выделенные из бюджета деньги.

О нашествии саранчи специалисты предупреждали и жителей Атырауской области.

При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Добавим, что в мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны.