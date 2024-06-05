"Халяльный продукт": вице-премьер Жумангарин поделился фактами о саранче

В кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра Серик Жумангарин прокомментировал нашествие саранчи в Туркестанской области и удивил познаниями об этих насекомых, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин назвал саранчу ровесницей мамонтов и динозавров, добавив, что эти насекомые "всегда были с нами", а в некоторых странах их даже готовят.

"Понятно, что мы с ней боролись всегда и будем бороться. Кто-то ее каким-то образом использует: говорят, какие-то страны научились их добывать и готовить из них великолепную белковую пищу", - заявил зампремьера.

Журналисты возразили, что эта идея не для Казахстана.

"Да, это не про нас, наверное, но, на самом деле, это халяльный продукт считается. В прошлом году мы упустили (ситуацию - прим. ред.), и этого мы не скрываем: саранча разлетелась. Саранча, которая летает, она не опасна. В принципе, сейчас в Европе, в Америке по летающей саранче никто уже не работает… мы только, Казахстан, по ней работаем. Почему? Потому что, когда она разлетается, она откладывает на большей территории свои яйца.

В прошлом году мы получили плюс один 1 млн. Этот 1 млн, плюс 1,5 млн прошлых - 2,5 млн стало сейчас. Это не значит, что эти яйца везде она разбросает, это просто прогнозируемый участок работы", - добавил Жумангарин.

В Туркестанской области, по его словам, прогнозируемый участок работы по саранче - около 700 тысяч гектаров. Однако работу провели лишь на площади около 250 тысяч гектаров.

Жумангарин также удивил журналистов своими познаниями о саранче: он рассказал о том, как насекомые общаются между собой, и почему их сложно устранить.

"Саранча - это такое древнее насекомое, у которого сильные инстинкты. Почему его называют стадным? Когда она переходит со второй в третью стадию (жизненного цикла - прим. ред.), каким-то образом они друг с другом общаются, наверное, посредством феромонов, и собираются на очень ограниченной территории.

Буквально на 2-3 гектарах огромное количество собирается. Вот, как оградили тут красным заборчиком (указывает на столбики с красной лентой для отделения места брифинга в мажилисе - прим. ред.) - отойдешь на два метра в сторону, и там ничего нет, а здесь невозможно даже ходить. Это такая особенность этих насекомых, поэтому, чтобы по ним работать, надо сначала найти эти места - и в этом самая большая проблема", - добавил зампремьера.

Отметим, что масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Сообщалось, что на 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Наибольшее распространение стадных саранчовых ожидалось в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях. В апреле текущего года мы сообщали, что на борьбу с саранчой в Казахстане выделят почти 4 млрд тенге.

В мае этого года в правительстве показали новый метод борьбы с вредителями - дроны. Вскоре массовое нашествие итальянской саранчи зафиксировали в Актюбинской области.

Согласно информации в "Вестнике науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства и экономики Казахстана представляют ныне три вида стадной саранчи - азиатская, мароккская и итальянская саранча.