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Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

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Девушка читает сообщение на экране смартфона
Смартфон. Иллюстративное фото: Weronika Peneshko/picture alliance via Getty Images

Казахстанцев предупредили о мошенниках, которые создают аккаунты в мессенджерах, выдавая себя за руководство прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

"Участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов с фотографиями руководства органов прокуратуры и отправления сообщений с признаками мошеннических действий.

В этой связи Генеральная прокуратура повторно призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что при получении подобных звонков и сообщений необходимо незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы.

Напомним, в середине мая стало известно, что неизвестные взломали мессенджеры руководства Минэнерго Казахстана. В ведомстве предупредили, что казахстанцам могут приходить ложные сообщения.

В том же месяце в Сети начали рассылать сообщения якобы от имени акима Қонаева Асхата Бердиханова. Казахстанцев призвали быть бдительным.

Незадолго до этого аким Рудного Виктор Ионенко рассказал о появлении в одном из мессенджеров фейковой переписки якобы от его имени. По информации главы города, там содержится предупреждение о предстоящей проверке.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурировал некий куратор из КНБ, якобы приезжавший с проверкой.

Сообщения приходили гражданам и якобы от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева.

Кроме того, в МВД сообщили о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112081-genprokuratura-obratilas-k-kazahstancam-s-preduprezhdeniem/

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