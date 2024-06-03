"Сразу же кладите трубку": в МВД назвали самые распространенные виды мошенничества в Казахстане

На брифинге в МВД сообщили о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев. Полиция рассказала, как на них не попасться, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев назвал пять самых часто встречаемых схем интернет-мошенничества в стране.

1. Мошенничество через интернет-торговлю, когда мошенники просят предоплаты за товар или услугу, после чего исчезают. Чтобы не стать жертвой, МВД рекомендует:

проверять сайты на "поддельность" - мошеннические сайты часто маскируются под настоящие, где просят ввести личные данные, а также не переходить по подозрительным ссылкам;

оплачивать товар только после получения;

если продавец находится в другом городе, просить знакомых проверить товар и переслать его.

2. Инвестиционные схемы быстрого обогащения.

"Сладкие обещания мгновенного обогащения через инвестиции звучат очень заманчиво, но зачастую за ними стоят мошенники. Они привлекают людей несуществующими инвестиционными проектами, после чего исчезают с их деньгами.

С начала года более 700 казахстанцев стали жертвами таких схем, зачастую вкладывая последние сбережения или даже оформляя кредиты. Если вам предлагают вложить деньги с обещанием быстрого заработка, не доверяйте этим предложениям без тщательной проверки", - сообщили в МВД.

3. Телефонные звонки от имени сотрудников банков и госорганов.

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или других госорганов, чтобы выманить данные или деньги.

"Мошенники могут представляться сотрудниками полиции и требовать содействия в поимке преступников. Настоящие сотрудники полиции не будут требовать ваши личные данные по телефону.

Также мошенники могут сообщать о попытках оформить кредит на ваше имя и предлагать помощь в сохранении ваших средств", - сообщили в МВД.

4. Мошенничества через WhatsApp.

"Мошенники используют популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, чтобы убедить граждан перевести деньги на "безопасный" счет или оформить кредит. Они также могут просить установить приложения для удаленного доступа и передавать SMS-коды, что позволяет мошенникам управлять вашими финансами", - сообщили в МВД.

5. Доступ к личным кабинетам через eGov.

Используя украденные данные, мошенники получают доступ к личному кабинету на eGov, откуда могут похитить ценную информацию и деньги.

"Всегда проверяйте подлинность звонков и сообщений, особенно если вам предлагают предоставить конфиденциальные данные. Сотрудники банков и полиции никогда не проводят спецопераций по телефону. В таких случаях сразу же кладите трубку и немедленно сообщайте о подозрительных звонках", - советуют в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще красть деньги казахстанцев. Из 12 тыс. уголовных правонарушений по статье "Мошенничество", совершенных с января по март 2024 года, 5,1 тыс. произошли именно онлайн, то есть 42,2% всех фактов обмана.

Ране в МВД обратились к казахстанцам, которые хотел помочь пострадавшим от паводков жителям страны. Выяснилось, что каждая третья просьба о помощи написана мошенниками.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники запустили рекламу, в которой обещают выплаты всем пострадавшим. На самом деле они собирали персональную информацию, с помощью которой впоследствии могут украсть чужие деньги.