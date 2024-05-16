Мессенджеры руководства Минэнерго Казахстана взломали

Неизвестные взломали мессенджеры руководства Минэнерго Казахстана. В ведомстве предупредили, что казахстанцам могут приходить ложные сообщения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

О взломе мессенджеров руководства Минэнерго сообщили в пресс-службе ведомства.

“Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК.

Со взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и т.д. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их. Работа по восстановлению мессенджеров уже ведется," - сообщил официальный представитель министерства энергетики Шынгыс Ильясов.

Напомним, министром энергетики Казахстана является Алмасадам Саткалиев. Он сохранил свой пост в правительстве премьера-министра Олжаса Бектенова, которое было сформировано 6 февраля.

Также начале марта аким Караганды Мейрам Кожухов сообщил, что его телефон был взломан – он попросил ничего пока ему не отправлять.

Позже представители Нацбанка предупредили казахстанцев об одной из схем интернет-мошенников – специалисты рассказали, что аферисты взламывают телефоны жертв.

По их данным, взлом смартфонов происходит при помощи поддельных звонков из технической поддержки сотовых операторов, которые просят предоставить код поступившего сообщения.

Также в начале года сообщалось, что злоумышленники создали фейковый сайт Министерства финансов, на котором предлагали всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".