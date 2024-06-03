Сколько человек живут в Казахстане, рассказали в Бюро статистики

Стала известна численность населения Казахстана по состоянию на 1 мая. Как сообщили эксперты, в Казахстане живут 20 118 478 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Бюро национальной статистики обнародовало данные по численности населения Казахстана по состоянию на 1 мая 2024 года.

Согласно отчету, численность населения страны достигла 20 118 478 человек.

"Численность населения – это число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени.

Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", – говорится в пояснительной записке Бюро.

Общий прирост населения с начала года составил 84 636 человек, или 0,42%.

Больше всего увеличилось количество жителей Астаны. С начала года в столицу переехало 27 975 человек. 1 мая численность населения Астаны составляла 1 458 092 человека.

Прирост населения Алматы и Шымкента составил 20 693 и 12 290 человек соответственно. В южной столице по состоянию на 1 мая проживало 2 249 370 человек, в Шымкенте - 1 234 356.

Городское населения с начала года увеличилось на 82 279 человек и составило 12 533 471 жителей.

Население продолжает снижаться в области Абай, Жетicу, Северо-Казахстанской области, Костанайской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилась численность населения Казахстана по состоянию на 1 апреля 2024 года. Тогда заявлялось, что 1 апреля в стране проживали 20 095 963 человек.

Мы также сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.