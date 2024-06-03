Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько человек живут в Казахстане, рассказали в Бюро статистики

Опубликовано:

Люди на улице в ясную погоду
Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стала известна численность населения Казахстана по состоянию на 1 мая. Как сообщили эксперты, в Казахстане живут 20 118 478 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Бюро национальной статистики обнародовало данные по численности населения Казахстана по состоянию на 1 мая 2024 года.

Согласно отчету, численность населения страны достигла 20 118 478 человек.

"Численность населения – это число людей, постоянно проживающих на данной территории страны в определенный момент времени.

Текущие оценки численности населения рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно/ежемесячно прибавляются числа родившихся и прибывших на постоянное место жительство на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших на постоянное место жительство с данной территории", – говорится в пояснительной записке Бюро.

Общий прирост населения с начала года составил 84 636 человек, или 0,42%.

Больше всего увеличилось количество жителей Астаны. С начала года в столицу переехало 27 975 человек. 1 мая численность населения Астаны составляла 1 458 092 человека.

Прирост населения Алматы и Шымкента составил 20 693 и 12 290 человек соответственно. В южной столице по состоянию на 1 мая проживало 2 249 370 человек, в Шымкенте - 1 234 356.

Городское населения с начала года увеличилось на 82 279 человек и составило 12 533 471 жителей.

Население продолжает снижаться в области Абай, Жетicу, Северо-Казахстанской области, Костанайской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилась численность населения Казахстана по состоянию на 1 апреля 2024 года. Тогда заявлялось, что 1 апреля в стране проживали 20 095 963 человек.

Мы также сообщали, на сколько увеличилась численность населения Казахстана за 2023 год.

16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек.

Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

В феврале зампремьера Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана достигнет 27,6 млн человек к 2050 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111478-skolko-chelovek-zhivut-v-kazahstane-rasskazali-v-byuro-statistiki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.