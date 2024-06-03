"Приставил к горлу нож": нападение на фельдшера в Астане прокомментировали в УОЗ

В Астане задержали мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи. В городском управлении здравоохранения рассказали подробности происшествия, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что в Астане задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. В итоге медики вызвали полицейских, пьяного мужчину задержали. В его отношении возбуждено административное производство.

В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что инцидент произошел в минувшие выходные, медиков вызвала женщина, сообщается на сайте УОЗ города.

"По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно.

Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож. Второй фельдшер сообщил об этом старшему врачу подстанции района "Алматы", вызвав полицию. Фельдшер смог вывернуться до приезда полицейских. В результате нападения ни фельдшер, ни напавший на него мужчина ранений и травм не получили", - сообщили в управлении.

В УОЗ отметили, что с января по апрель 2024 года в Астане было зафиксировано девять подобных случаев.