Дожди и потепление до +35 пообещали в Казахстане в первые дни лета

С 1 по 3 июня на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, вместе с этим будет теплеть - на юге температура повысится до 35 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 1 по 3 июня на большей части Казахстана погода будет неустойчивой, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, усилится ветер. Лишь на юго-западе страны будет без осадков.

В первые дни лета на севере и в центре Казахстана ожидается постепенное повышение температуры до 17-27 тепла, а на юге страны - до 27-35 тепла.

Сегодня, 31 мая, в Алматы, Астане и Шымкенте - погода без осадков. В дневное время столбики термометров в Шымкенте поднимутся до +29 градусов, в южной столице - до +24 градусов, а в столице Казахстана - до +15.

Вчера синоптики сообщили: на гидрологическом посту реки Иле - 164 км выше Капшагайской ГЭС в результате увеличения стока с территории КНР наблюдается резкое повышение уровня воды.

Ранее также сообщалось, что в июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2° на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы – в западной части страны.