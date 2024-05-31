Почти 30 градусов жары ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 31 мая – дождей ни в одном из них не будет. Такой прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют хорошую. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109816-pochti-30-gradusov-zhary-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/