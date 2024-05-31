Почти 30 градусов жары ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 31 мая – дождей ни в одном из них не будет. Такой прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно. Температура днем поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют хорошую. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до +29 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.