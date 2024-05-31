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В Минпромышленности сделали заявление об утильсборе

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свалка автомобилей. машины лежат друг на друге
Автосвалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В министерстве промышленности и строительства РК высказались о влиянии утилизационного сбора на развитие автопрома, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Утилизационный сбор был введен в 2016 году, напомнили в министерстве.

"С тех пор утильсбор стал предметом споров, где на одной стороне стремление к экологической устойчивости и развитию казахстанской автомобильной промышленности, на другой – риски навредить экономике своей страны", - отметили в ведомстве.

Введение утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию, как подчеркнули в Минпроме, существенно повлияло на обновление отечественного автопарка.

Количество автотранспорта старше 10 лет снизилось и, в свою очередь, увеличилась доля автомобилей младше 3 лет. Сообщается, что этот фактор привел к повышению безопасности на дорогах.

"В 2022 году вследствие дорожно-транспортных происшествий пострадало более 15 тысяч человек, в сравнении с годом ранее показатель вырос на 8,9%. Тогда как в ноябре 2023 года было зарегистрировано 13,2 тыс., это на 1,5% ниже показателя прошлого года", - заявили в ведомстве.

В 2022 году в Казахстан привезли более 350 тыс. старых автомобилей, однако производственные показатели в отечественном автопроме увеличились на 20%, а продажи выросли на более чем 40%.

В прошлом году показатели реализованных автомобилей выросли на 30,2%, произведенных – на 60,2%, что можно назвать лучшим результатом в истории казахстанского автопрома. Эти цифры демонстрируют не только повышенный спрос на новые автомобили, но и потенциал развития внутреннего рынка. 

"Кроме того, положительный тренд развития казахстанского автомобилестроения поддерживается открытием новых заводов совместно с крупными транспортными компаниями, предприятий по производству автокомпонентов, обеспечивая рынок не только необходимыми материалами, но и новыми рабочими местами.

Обновление автопарка положительно воздействует не только на безопасность дорог, это отражается на стремлении улучшить качество жизни граждан, предоставив возможность выбрать более безопасные автомобили с лучшей системой безопасности", - говорится в сообщении.

Как считают в Минпромышленности, политика постепенного перехода на экологически чистые автомобили со стимулированием производства во внутреннем рынке является оптимальным решением, которое поддерживается утилизационным сбором и первичной регистрацией.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

Ранее с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

Также в марте в Министерстве промышленности и строительства РК заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. В ведомстве заявляли, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Несколькими днями ранее в кулуарах сената министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что пересмотр ставок утильсбора сейчас в ведомстве не рассматривают. По словам министра, идею отмены утильсбора в Казахстане продвигают перекупщики.

На днях глава Минпрома рассказал, как будут рассматривать петицию против утильсбора, а также сообщил, что была подана еще одна петиция в поддержку промышленности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110185-v-minpromyshlennosti-vyskazalis-o-neobhodimosti-utilsbora/

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