"Никакого пересмотра не рассматриваем": Шарлапаев о петиции по отмене утильсбора

В кулуарах сената министр промышленности и строительства заявил, что идею отмены утильсбора в Казахстане продвигают перекупщики – сейчас этот вариант не рассматривается, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хочу сказать по поводу этой вот дискуссии – люди, которые инициируют эту дискуссию, зачастую занимаются перепродажей, как правило. И я это не говорю голословно. 17 мая встретился со всеми представителями, которые настаивают на отмене утильсбора.

У нас была большая дискуссия, участвовали депутаты парламента, их было человек 12. Мы делились пожеланиями по поводу изменения политики государства. Но большой частью оказалось, что эти люди зарабатывают на том, что они покупают машины из-за рубежа, привозят и продают их здесь", - заявил министр Канат Шарлапаев.

Он добавил, что перепродажа - это не вклад в экономику страны.

«Вклад в экономику производства и развития именно индустриального - я его оцениваю чуть по-другому. Здесь я считаю, что не надо поддаваться на риторику людей, которые свой собственный заработок ставят чуть выше, чем индустриальное развитие государства", - добавил глава Минпромышленности и развития.

На информацию о том, что петицию по отмене утильсбора в Казахстане подписали около 49 тысяч человек, Шарлапаев ответил – примерно такое же количество людей работает в промышленности и производят авто в стране.

"И здесь, когда две группы граждан находятся в ситуации, что пожелание одних лишает других работы - это требует взвешенного подхода, а не так, что, давайте в пользу одних, другое уничтожим. Я считаю, что это неправильный подход.

Здесь я вижу, что интересы одной группы людей напрямую влияют не на экономическое состояние, а на то, что купят завтра хлеб или нет, условно говоря, те люди, которые на этих заводах работают. На данный момент еще раз хочу повторить - никакого пересмотра утильсбора мы сейчас не рассматриваем", - заключил министр.

В январе этого года парламентарии отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя. Депутаты предложили снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто.

В марте в стенах Министерства промышленности и строительства РК прошла встреча с инициативной группой граждан по вопросу легализации автотранспорта с иностранной регистрацией.

Позиция ведомства относительно предпринимаемых мер в сфере регулирования вопроса импорта транспортных средств оказалась неизменной. Так, объяснялось, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.