Петиция против утильсбора: как ее будут рассматривать, ответил Шарлапаев

Глава Минпромышленности Канат Шарлапаев на брифинге в кабмине рассказал, когда рассмотрят петицию против утильсбора, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что согласно законодательству сперва будет создана комиссия.

"Она будет выезжать в регионы и проводить региональные консультации, возможно, даже посетит некоторые заводы и производителей. После этого подводим итоги работы комиссии, после чего проводятся общественные слушания.

Весь процесс занимает порядка 40 дней, то есть с 24 мая по 5 июля мы должны будем дать формальное мнение по итогам подписанной петиции.

В случае, если у нас будут альтернативные петиции, они тоже будут приняты к рассмотрению и точно также будут рассматриваться государством", - заявил министр.

При этом Шарлапаев высказался и о новой петиции в поддержку промышленности.

"Есть люди, которые настаивают на изменении текущего курса развития промышленности. Закон нас обязывает обе петиции принимать во внимание при рассмотрении того или иного вопроса. То есть сам механизм законодательно предусматривает то, что мы обязательно все петиции, которые набрали соответствующее количественно голосов, будем рассматривать в установленном законодательском порядке", - резюмировал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

Ранее с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

Также в марте в Министерстве промышленности и строительства РК заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. В ведомстве заявляли, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Несколькими днями ранее в кулуарах сената министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что пересмотр ставок утильсбора сейчас в ведомстве не рассматривают. По словам министра, идею отмены утильсбора в Казахстане продвигают перекупщики.