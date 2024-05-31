Четыре улицы переименуют в Алматы: как быть с документами местным жителям

В Алматы готовятся переименовать несколько улиц – за это единогласно проголосовали депутаты городского маслихата. В акимате объяснили, нужно ли жителям менять документы, передает сайт телеканала КТК.

Вчера, 30 мая, депутаты маслихата единогласно проголосовали за переименование четырех улиц в Алматы. При этом в акимате объяснили, что нумерацию домов обновят автоматически, а новые бумаги жителям будут выдавать по мере обращения.

"Изменение адреса будет в автоматическом режиме в системе сделано, и по мере обращения граждан им будут выдаваться новые адреса. Плюс будет так называемая справка с историей, в которой будут отражены все правоустанавливающие документы по переименованию. Все процедуры будут выполняться бесплатно и для физических, и для юридических лиц", – сообщил руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев.

Переименованы будут следующие улицы в мегаполисе:

часть проспекта Гагарина от Тимирязева до Аль-Фараби теперь будет носить имя певца Ермека Серкебаева;

улица Юбилейная в Ауэзовском районе станет улицей имени актера Владимира Толоконникова;

безымянной улице в микрорайоне Жас Канат присвоят имя композитора Ескендира Хасангалиева;

в честь актера Юрия Померанцева назовут улицу в Бостандыкском районе.

"С 14 по 28 мая находился на рассмотрении (проект постановления на портале "Открытые НПА" – прим. ред.). Публикация по официальным данным набрала более 16 тысяч просмотров на этом портале. Было оставлено более полутора тысяч комментариев.

По результатам определилось, что всего голосов "за" поступило 190, "против" – 50. Как я до этого говорил, из всех комментариев за переименование части улицы Гагарина выше Тимирязева 88% посетивших и участвовавших в вопросе поддержали предложение", – отметил замакима Алматы Бейбут Шаханов.

Источник: КТК